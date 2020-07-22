https://ria.ru/20200722/1574702055.html
СК попросит об аресте подозреваемого в нападениях в Южном Бутово
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово, заявила журналистам старший помощник... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:19
2020-07-22T11:19
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
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Допрос предполагаемого «бутовского маньяка». Кадры СК
В начале июля 2020 года в Южном Бутово мужчина в вечернее время нападал на женщин и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей, потерпевших и проведёнными опознаниями нападавшего.
2020-07-22T11:19
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК
России Юлия Иванова
.
О задержании мужчины, которого подозревают в насилии над семью женщинами в Южном Бутово, сообщалось накануне.
"Расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)... В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
С 3 июля, преимущественно вечером, в Южном Бутово мужчина нападал на женщин и совершал насильственные действия сексуального характера. Причастность задержанного к преступлениям подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей, потерпевших и проведёнными опознаниями нападавшего, отмечает СК.
Следователи продолжают устанавливать других жертв нападения, в связи с чем просит пострадавших или располагающих какой-либо информацией граждан звонить по телефону: 8 (495)719-78-02 или "02".