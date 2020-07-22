СК попросит об аресте подозреваемого в нападениях в Южном Бутово

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте мужчины, подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово, заявила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова

О задержании мужчины, которого подозревают в насилии над семью женщинами в Южном Бутово, сообщалось накануне.

"Расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)... В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

С 3 июля, преимущественно вечером, в Южном Бутово мужчина нападал на женщин и совершал насильственные действия сексуального характера. Причастность задержанного к преступлениям подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей, потерпевших и проведёнными опознаниями нападавшего, отмечает СК.