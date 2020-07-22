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Более 110 домов из программы реновации в Москве подключат к электросетям
Энергетики подключат к сетям в 2020 году в общей сложности более 110 домов, возводимых по программе реновации в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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РИА Новости
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353
60
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петр бирюков, москва

Более 110 домов из программы реновации в Москве подключат к электросетям

11:19 22.07.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПроведение высотных монтажных работ
Проведение высотных монтажных работ
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Проведение высотных монтажных работ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Энергетики подключат к сетям в 2020 году в общей сложности более 110 домов, возводимых по программе реновации в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время выполнены работы по присоединению 14 домов, выдано свыше 6 МВт мощности. Всего в 2020 году планируется подключить к электросетям 111 домов, возводимых по программе реновации жилья", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра сообщил, что для качественного электроснабжения большинства домов потребовалось не только строительство кабельных линий, но и новых трансформаторных подстанций, в которых установлено современное и надежное электрооборудование.
Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что в настоящее время ведутся работы по техприсоединению на нескольких площадках: улица Шверника, дом 6, улица Смольная, владение 21А, улица Гарибальди, владения 17 и 18, улица 13-я Парковая, владение 16А.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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