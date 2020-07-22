Более 110 домов из программы реновации в Москве подключат к электросетям

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Энергетики подключат к сетям в 2020 году в общей сложности более 110 домов, возводимых по программе реновации в Энергетики подключат к сетям в 2020 году в общей сложности более 110 домов, возводимых по программе реновации в Москве , сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время выполнены работы по присоединению 14 домов, выдано свыше 6 МВт мощности. Всего в 2020 году планируется подключить к электросетям 111 домов, возводимых по программе реновации жилья", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра сообщил, что для качественного электроснабжения большинства домов потребовалось не только строительство кабельных линий, но и новых трансформаторных подстанций, в которых установлено современное и надежное электрооборудование.