В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией превысило 8 тысяч, общее число летальных случаев в регионе достигло 196, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 46 человек.
"Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы в возрасте от 53 до 72 лет", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 8018 человек, выздоровели 6559 пациентов. Всего в регионе скончались 196 пациентов с COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.