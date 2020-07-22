Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20200722/1574701873.html
В Минске рассказали о планах на запуск БелАЭС
Запуск Белорусской АЭС ожидается через две-три недели, работы ввода АЭС завершаются в короткие сроки для такого рода проектов, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:05
союзное государство
алексей кубрин
александр лукашенко
гродненская область
новости - ядерные технологии
белорусская аэс
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_daf977f5d5fc016551bf42f2c67b174f.jpg
https://ria.ru/20200708/1574064412.html
гродненская область
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_daf977f5d5fc016551bf42f2c67b174f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_9856f5de6c7a18a77389b33c6533f036.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_f0a51ed6994b8bb75f88e4cdee002c50.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей кубрин, александр лукашенко, гродненская область, новости - ядерные технологии, белорусская аэс, белоруссия, в мире

В Минске рассказали о планах на запуск БелАЭС

11:32 22.07.2020 (обновлено: 12:05 22.07.2020)
929
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Запуск Белорусской АЭС ожидается через две-три недели, работы ввода АЭС завершаются в короткие сроки для такого рода проектов, сообщил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин в ходе онлайн-конференции "Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы".
Он напомнил, что почти ровно 8 лет назад, 9 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заложил капсулу на площадке строительства Белорусской АЭС посланием будущим поколениям.
"Фактически через 8 лет мы с вами буквально через пару-тройку недель ожидаем уже запуск атомной станции, мы ожидаем уже загрузку ядерного топлива и так называемый этап начала физического пуска атомной станции. Сроки как никогда короткие", - сказал Кубрин
Он обратил внимание, что "обычно такие работы проводятся в течение 10 лет". "А мы за 8 лет. Очевидно, что завершение строительства не просто знаковое событие, это решение политически важного проекта для Союзного государства и для республики Беларусь в целом. Мы с вами переходим на новый этап повышения энергоэффективности экономики государства, усиления конкурентоспособности выпускаемой продукции, очевидно, будем ожидать модернизацию всего топливно-энергетического комплекса страны", - подчеркнул заместитель государственного секретаря Союзного государства.
Таллин
8 июля, 15:32
Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности БелАЭС
БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. Однако в конце июня белорусский посол в России Владимир Семашко заявил, что загрузка топлива на первый реактор БелАЭС начнется в августе. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
1501002
Обсудить 0
Союзное государствоАлексей КубринАлександр ЛукашенкоГродненская областьНовости - Ядерные технологииБелорусская АЭСБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии
В Минэнерго Белоруссии рассказали о сотрудничестве с МАГАТЭ
Здание Общественной палаты РФ в Москве
В соцсетях появились фейки о предстоящих выборах, заявили в ОП
Заместитель генерального директора ГК Росатом Кирилл Комаров
Первый замглавы Росатома награжден орденом Александра Невского
Выборы в Белоруссии
ЦИК Белоруссии предложил ограничить число наблюдателей на участках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией
Сотрудники специальных служб проводят штурм автобуса, захваченного мужчиной, имеющим при себе взрывчатку и оружие
Эксперт прокомментировал действия властей Украины при захвате заложников
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока – 2"
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
Мишустин оценил обеспеченность России зерном
Статуи Фемиды
Суд утвердил мировое соглашение в споре Фонда кино с Enjoy Movies
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин надеется, что Россия получит надежную вакцину от COVID-19 осенью
Не уйду! Дегтярев не намерен покидать пост врио главы Хабаровского края
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Вертолет МИ-8АМТШ-ВН
В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Андрей Травников
В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне
Посольство Бельгии в Москве
Новый посол Бельгии прибудет в Россию в конце лета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
Лента новостейМолния