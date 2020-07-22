В Минске рассказали о планах на запуск БелАЭС

"Фактически через 8 лет мы с вами буквально через пару-тройку недель ожидаем уже запуск атомной станции, мы ожидаем уже загрузку ядерного топлива и так называемый этап начала физического пуска атомной станции. Сроки как никогда короткие", - сказал Кубрин

Он обратил внимание, что "обычно такие работы проводятся в течение 10 лет". "А мы за 8 лет. Очевидно, что завершение строительства не просто знаковое событие, это решение политически важного проекта для Союзного государства и для республики Беларусь в целом. Мы с вами переходим на новый этап повышения энергоэффективности экономики государства, усиления конкурентоспособности выпускаемой продукции, очевидно, будем ожидать модернизацию всего топливно-энергетического комплекса страны", - подчеркнул заместитель государственного секретаря Союзного государства.