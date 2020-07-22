Мишустин: параметры бюджетов регионов надо привести к устойчивому уровню

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ будет работать над тем, чтобы по мере улучшения ситуации в экономике привести параметры бюджетов регионов к устойчивому уровню, сообщил премьер-министр Правительство РФ будет работать над тем, чтобы по мере улучшения ситуации в экономике привести параметры бюджетов регионов к устойчивому уровню, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин , выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Он напомнил, что сейчас субъекты РФ могут воспользоваться средствами, которые появятся у них в результате реструктуризации обязательств, а также дополнительными трансфертами из федерального бюджета.

"По итогам года размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов может превысить установленные соглашениями показатели. Однако по мере улучшения ситуации параметры бюджетов надо постепенно приводить к устойчивому уровню", - отметил премьер.

Он добавил, что это важно для сохранения низких процентных ставок и привлечения инвестиций, которые нужны для решения средне- и долгосрочных задач развития регионов.

По прогнозам Счетной палаты, выпадающие доходы российских регионов в 2020 году могут превысить 2 триллиона рублей.