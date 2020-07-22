https://ria.ru/20200722/1574701711.html
Мишустин: параметры бюджетов регионов надо привести к устойчивому уровню
Правительство РФ будет работать над тем, чтобы по мере улучшения ситуации в экономике привести параметры бюджетов регионов к устойчивому уровню, сообщил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:16
2020-07-22T11:16
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574701277_0:0:1381:778_1400x0_80_0_0_cf390520eddd9adca10ef73557dffaec.jpg
https://ria.ru/20200408/1569777823.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574701277_0:0:1381:778_1400x0_80_0_0_cf390520eddd9adca10ef73557dffaec.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700571_0:0:2580:1935_1400x0_80_0_0_5688906067ce0079a420c60a113f5701.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700571_135:0:2183:2048_1400x0_80_0_0_2f2a19c2a2ec1867e393762b21ceafc9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Правительство РФ будет работать над тем, чтобы по мере улучшения ситуации в экономике привести параметры бюджетов регионов к устойчивому уровню, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
, выступая в Госдуме
с отчетом о работе правительства.
Он напомнил, что сейчас субъекты РФ могут воспользоваться средствами, которые появятся у них в результате реструктуризации обязательств, а также дополнительными трансфертами из федерального бюджета.
"По итогам года размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов может превысить установленные соглашениями показатели. Однако по мере улучшения ситуации параметры бюджетов надо постепенно приводить к устойчивому уровню", - отметил премьер.
Он добавил, что это важно для сохранения низких процентных ставок и привлечения инвестиций, которые нужны для решения средне- и долгосрочных задач развития регионов.
По прогнозам Счетной палаты, выпадающие доходы российских регионов в 2020 году могут превысить 2 триллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.