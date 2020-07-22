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Мишустин: параметры бюджетов регионов надо привести к устойчивому уровню
Правительство РФ будет работать над тем, чтобы по мере улучшения ситуации в экономике привести параметры бюджетов регионов к устойчивому уровню, сообщил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:16
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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Мишустин: параметры бюджетов регионов надо привести к устойчивому уровню

11:16 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ будет работать над тем, чтобы по мере улучшения ситуации в экономике привести параметры бюджетов регионов к устойчивому уровню, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Он напомнил, что сейчас субъекты РФ могут воспользоваться средствами, которые появятся у них в результате реструктуризации обязательств, а также дополнительными трансфертами из федерального бюджета.
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"По итогам года размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным заимствованиям, у регионов может превысить установленные соглашениями показатели. Однако по мере улучшения ситуации параметры бюджетов надо постепенно приводить к устойчивому уровню", - отметил премьер.
Он добавил, что это важно для сохранения низких процентных ставок и привлечения инвестиций, которые нужны для решения средне- и долгосрочных задач развития регионов.
По прогнозам Счетной палаты, выпадающие доходы российских регионов в 2020 году могут превысить 2 триллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинГосдума РФЭкономика
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