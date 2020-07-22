Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20200722/1574701469.html
Дома культуры построят в двух липецких селах
Дома культуры построят в двух селах в Липецкой области в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:13
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_485736a88cf4069b65cd82436cacde89.jpg
https://ria.ru/20200721/1574659247.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_485736a88cf4069b65cd82436cacde89.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_83979b5f428cedab78ff6f842dd4f5df.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_868c74600311ae2afdcd255404af7988.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Дома культуры построят в двух липецких селах

11:13 22.07.2020
10
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Дома культуры построят в двух селах в Липецкой области в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
В ДК будут библиотеки, разместятся самодеятельные творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты. Так, в доме культуры села Дубовое будут оборудованы специальные помещения для занятий выездных классов чаплыгинской детской школы искусств. Это позволит создать на базе досуговых центров новые коллективы художественной самодеятельности, театральные студии, танцевальные кружки. Больше возможностей появится и у творческих коллективов для развития талантов и реализации различных проектов.
Зрительные залы на 200 посадочных мест будут оборудованы звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов. В фойе устроят игровые зоны для настольных игр. Для подготовки артистов к выступлениям предусмотрены гримерные комнаты.
"Условия, созданные в домах культуры, позволят сделать их центром досуга для местных жителей самых разных возрастов. Им не нужно будет ломать голову, куда пойти отдохнуть вечером или в выходной, куда отдать ребенка для развития его творческих способностей", - сказал Артамонов.
Города России. Липецк
21 июля, 16:05Липецкая область
Три новых детских сада построят в Липецке
Оба объекта будут сданы до конца текущего года.
В 2019 году по нацпроекту "Культура" в Липецкой области были построены и введены в эксплуатацию три сельских дома культуры на 200 мест каждый.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьИгорь Артамонов
Рекомендуем
Города России. Липецк
В Липецкой области стартовал 3 этап снятия ограничений по COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Липецкая область перешла к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 601
главврач Центральной клинической больницы им. святителя Алексия Алексей Заров
Главврач: респиратор и физическая активность помогут не заболеть COVID-19
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Награда Российской Национальной театральной Премии Золотая Маска
Фестиваль "Золотая маска" возвращается к работе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля
Врач одной из поликлиник
Посвятить день себе: работники получат выходной для медосмотра
Посетители выставки
В малые города и села приедут работать девять тысяч работников культуры
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Инфекционист ФМБА считает, что повторной вспышки COVID-19 уже не будет
Сотрудник полиции
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин в Южном Бутово
Прохожие на подтопленной после мощного ливня улице Переходной в центре Краснодара
Названа причина тропических ливней в российских регионах
Родион Мирошник
В ЛНР рассказали о переговорах политической подгруппы по Донбассу
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность
Посетитель разливает водку баре
Названы регионы с самым высоким уровнем алкоголизма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
Лента новостейМолния