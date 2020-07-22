Дома культуры построят в двух липецких селах

ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Дома культуры построят в двух селах в Липецкой области в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор региона . Дома культуры построят в двух селах в Липецкой области в рамках национального проекта "Культура", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

В ДК будут библиотеки, разместятся самодеятельные творческие коллективы, детские кружки и игровые комнаты. Так, в доме культуры села Дубовое будут оборудованы специальные помещения для занятий выездных классов чаплыгинской детской школы искусств. Это позволит создать на базе досуговых центров новые коллективы художественной самодеятельности, театральные студии, танцевальные кружки. Больше возможностей появится и у творческих коллективов для развития талантов и реализации различных проектов.

Зрительные залы на 200 посадочных мест будут оборудованы звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов. В фойе устроят игровые зоны для настольных игр. Для подготовки артистов к выступлениям предусмотрены гримерные комнаты.

"Условия, созданные в домах культуры, позволят сделать их центром досуга для местных жителей самых разных возрастов. Им не нужно будет ломать голову, куда пойти отдохнуть вечером или в выходной, куда отдать ребенка для развития его творческих способностей", - сказал Артамонов.

Оба объекта будут сданы до конца текущего года.