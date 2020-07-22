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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574701440.html
В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 601
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике за три дня увеличилось на один и достигло 601, сообщили... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
минздрав лнр
луганская народная республика
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, минздрав лнр, луганская народная республика, воз, в мире

В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 601

11:13 22.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике за три дня увеличилось на один и достигло 601, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным Минздрава ЛНР, на 19 июля в республике было выявлено 600 инфицированных COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 22 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 601", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, за весь период выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" 535 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗВ мире
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