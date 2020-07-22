В ЛНР число заразившихся коронавирусом достигло 601

ЛУГАНСК, 22 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в самопровозглашенной Луганской народной республике за три дня увеличилось на один и достигло 601, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным Минздрава ЛНР, на 19 июля в республике было выявлено 600 инфицированных COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 15 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 22 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 601", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, за весь период выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" 535 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.