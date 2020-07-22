https://ria.ru/20200722/1574701379.html
Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал способы избавиться от боли в спине. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:12
2020-07-22T13:09
александр мясников (врач)
общество
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https://ria.ru/20200619/1573196243.html
https://ria.ru/20200708/1574060405.html
Василий Прекрасноволосый
Мясников выдающийся учёный! Вот только этот мясников всего лишь внук того учёного. Ну а дальше вы знаете, связи, телевидение, пиар.
15
Ярослав Погодин
+ бассейн, турник, велосипед, верховая езда и боли как не бывало
13
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), общество