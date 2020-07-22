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Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал способы избавиться от боли в спине. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T13:09
александр мясников (врач)
общество
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Мясников выдающийся учёный! Вот только этот мясников всего лишь внук того учёного. Ну а дальше вы знаете, связи, телевидение, пиар.
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+ бассейн, турник, велосипед, верховая езда и боли как не бывало
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РИА Новости
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353
60
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60
александр мясников (врач), общество

Мясников назвал способ избавиться от боли в спине

11:12 22.07.2020 (обновлено: 13:09 22.07.2020)
64950
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" назвал способы избавиться от боли в спине.
По его словам, часто болезненные ощущения возникают от неловкого движения, после которого межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. Другой причиной боли может быть грыжа или спазм, уточнил специалист.
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Тем не менее в большинстве случаев боли в спине вызваны усталостью, неудобством или общим расстройством организма. В таком случае, по мнению Мясникова, прибегать к хирургическому вмешательству бессмысленно.

"У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая вам выздоровление. Это неправда. В 99 процентах это неправда", — сказал врач.

Для того чтобы устранить такую боль, достаточно спать на жесткой поверхности, сбросить лишний вес и заняться гимнастикой, заключил он.
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3702515131757
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Александр Мясников (врач)Общество
Популярные комментарии
Мясников выдающийся учёный! Вот только этот мясников всего лишь внук того учёного. Ну а дальше вы знаете, связи, телевидение, пиар.
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ВПВасилий Прекрасноволосый
520017
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