Мясников назвал способ избавиться от боли в спине

По его словам, часто болезненные ощущения возникают от неловкого движения, после которого межпозвоночный диск начинает сдавливать нерв. Другой причиной боли может быть грыжа или спазм, уточнил специалист.

Тем не менее в большинстве случаев боли в спине вызваны усталостью, неудобством или общим расстройством организма. В таком случае, по мнению Мясникова, прибегать к хирургическому вмешательству бессмысленно.