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Правительство утвердит нацпрограмму развития ДФО в ближайшие три месяца
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что нацпрограмма социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:12
отчет михаила мишустина о работе правительства
дальний восток
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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отчет михаила мишустина о работе правительства, дальний восток, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Правительство утвердит нацпрограмму развития ДФО в ближайшие три месяца

11:12 22.07.2020
73
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что нацпрограмма социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года будет утверждена в ближайшие три месяца.
"У нас есть территории, которые нуждаются в особом внимании. В ближайшие три месяца будет утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу – до 2035 года", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.
Премьер добавил, что в начале июля был принят пакет федеральных законов о системе преференций в российской Арктике.
"В начале июля вы приняли правительственный пакет федеральных законов о поддержке предпринимательской деятельности в российской Арктике. В результате этот регион стал по сути одной большой свободной экономической зоной с широким набором возможностей для инвесторов. Налоговые льготы предполагаются беспрецедентные. Предусматривается целый ряд неналоговых преференций – это свободная таможенная зона, предоставление земельных участков в упрощенном порядке, сокращение сроков проверок со стороны всех контрольно-надзорных органов", - рассказал он.
Юрий Трутнев
6 июля, 14:22
Трутнев предложил разработать новые меры поддержки в ДФО
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваДальний ВостокМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
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