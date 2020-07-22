Правительство утвердит нацпрограмму развития ДФО в ближайшие три месяца

Премьер добавил, что в начале июля был принят пакет федеральных законов о системе преференций в российской Арктике.

"В начале июля вы приняли правительственный пакет федеральных законов о поддержке предпринимательской деятельности в российской Арктике. В результате этот регион стал по сути одной большой свободной экономической зоной с широким набором возможностей для инвесторов. Налоговые льготы предполагаются беспрецедентные. Предусматривается целый ряд неналоговых преференций – это свободная таможенная зона, предоставление земельных участков в упрощенном порядке, сокращение сроков проверок со стороны всех контрольно-надзорных органов", - рассказал он.