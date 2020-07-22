https://ria.ru/20200722/1574700934.html
Мишустин рассказал о модернизации магистральных трубопроводов
Россия модернизирует магистральные нефте- и газопроводы на Дальнем Востоке, в Сибири и Краснодарском крае, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:08
2020-07-22T11:08
отчет михаила мишустина о работе правительства
дальний восток
михаил мишустин
госдума рф
краснодарский край
экономика
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дальний восток
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, дальний восток, михаил мишустин, госдума рф, краснодарский край, экономика