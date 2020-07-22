https://ria.ru/20200722/1574700667.html
Мишустин заявил о необходимости создавать инфраструктуру Севморпути
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо создавать инфраструктуру Северного морского пути, это будет способствовать социально-экономическому... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:07
2020-07-22T11:07
отчет михаила мишустина о работе правительства
северный морской путь
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155820/72/1558207294_47:0:753:397_1400x0_80_0_0_59501007043ebdc7a7b5b7040f6d62d0.jpg
https://ria.ru/20200722/1574699918.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155820/72/1558207294_47:0:753:397_1400x0_80_0_0_59501007043ebdc7a7b5b7040f6d62d0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155820/72/1558207294_135:0:664:397_1400x0_80_0_0_40aba6dce11ecd2b5e1a1fc0c2928db5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155820/72/1558207294_201:0:598:397_1400x0_80_0_0_a9a3ca5701785c89698efd7a0d9f0a13.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, северный морской путь, михаил мишустин, экономика