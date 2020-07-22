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Мишустин заявил о необходимости создавать инфраструктуру Севморпути
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо создавать инфраструктуру Северного морского пути, это будет способствовать социально-экономическому... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:07
отчет михаила мишустина о работе правительства
северный морской путь
михаил мишустин
экономика
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353
60
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отчет михаила мишустина о работе правительства, северный морской путь, михаил мишустин, экономика

Мишустин заявил о необходимости создавать инфраструктуру Севморпути

11:07 22.07.2020
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© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
© Фото : ПАО Совкомфлот
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо создавать инфраструктуру Северного морского пути, это будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом.
"Нам необходимо связать все регионы транспортными артериями. Создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.
"Это позволит привлечь дополнительную грузовую базу, будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом", - добавил он.
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