Эксперт прокомментировал действия властей Украины при захвате заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Действия украинских властей при захвате заложников в центре Луцка похожи на "дешевую трагикомедию", в которой были сделаны ошибки, сказал РИА Новости бывший глава израильской спецслужбы "Натив", эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми.

"Трудно это оценить, кроме как дешёвая трагикомедия, в которой украинские власти сделали ошибки. Начиная с того, что само место не было окружено, изолировано от телевидения и зевак, и все, что происходило вокруг автобуса, транслировалось по телевидению, что совершенно немыслимо в таких операциях, заканчивая переговорами с человеком с психическими расстройствами, бывшим преступником, неадекватно воспринимающим действительность с определёнными навязчивыми идеями, который практически хотел только того, чтобы ему дали трибуну выступить, переговоры с таким людьми обычно ведут психологи, в данном случае должен был быть психиатр, а не президент", - сказал Кедми.

"Впоследствии как это происходило - и сама комедия и его задержание: несчастный террорист выходит из автобуса и стоит и ждёт, когда же его придут забрать, стоит и ждёт, ждёт, ждёт. И потом появляется так называемая группа и его забирает в больницу. А дальше... появление бронетранспортёра и бравые солдаты как-то криво из него выходят. Вместо того, чтобы это было организовано профессионально, так как это умели в своё время украинские службы, по крайней мере 20 лет назад", - добавил эксперт.

Кедми также подверг критике действия президента Украины Владимира Зеленского . "Отдаёт распоряжения и выполняет все требования этого психа. Такого никогда нигде не было в такой форме с такими людьми. Речь не идёт о профессиональном террористе, террористической организации, речь идёт о психе-одиночке", - заключил он.