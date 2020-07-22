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Эксперт прокомментировал действия властей Украины при захвате заложников
Действия украинских властей при захвате заложников в центре Луцка похожи на "дешевую трагикомедию", в которой были сделаны ошибки, сказал РИА Новости бывший... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:04
захват заложников в луцке
владимир зеленский
украина
в мире
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353
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захват заложников в луцке, владимир зеленский, украина, в мире

Эксперт прокомментировал действия властей Украины при захвате заложников

11:04 22.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники специальных служб проводят штурм автобуса, захваченного мужчиной, имеющим при себе взрывчатку и оружие
Сотрудники специальных служб проводят штурм автобуса, захваченного мужчиной, имеющим при себе взрывчатку и оружие
© РИА Новости / Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл - РИА Новости. Действия украинских властей при захвате заложников в центре Луцка похожи на "дешевую трагикомедию", в которой были сделаны ошибки, сказал РИА Новости бывший глава израильской спецслужбы "Натив", эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми.
"Трудно это оценить, кроме как дешёвая трагикомедия, в которой украинские власти сделали ошибки. Начиная с того, что само место не было окружено, изолировано от телевидения и зевак, и все, что происходило вокруг автобуса, транслировалось по телевидению, что совершенно немыслимо в таких операциях, заканчивая переговорами с человеком с психическими расстройствами, бывшим преступником, неадекватно воспринимающим действительность с определёнными навязчивыми идеями, который практически хотел только того, чтобы ему дали трибуну выступить, переговоры с таким людьми обычно ведут психологи, в данном случае должен был быть психиатр, а не президент", - сказал Кедми.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 09:59
В МВД Украины оценили выполнение Зеленским требования захватчика в Луцке
"Впоследствии как это происходило - и сама комедия и его задержание: несчастный террорист выходит из автобуса и стоит и ждёт, когда же его придут забрать, стоит и ждёт, ждёт, ждёт. И потом появляется так называемая группа и его забирает в больницу. А дальше... появление бронетранспортёра и бравые солдаты как-то криво из него выходят. Вместо того, чтобы это было организовано профессионально, так как это умели в своё время украинские службы, по крайней мере 20 лет назад", - добавил эксперт.
Кедми также подверг критике действия президента Украины Владимира Зеленского. "Отдаёт распоряжения и выполняет все требования этого психа. Такого никогда нигде не было в такой форме с такими людьми. Речь не идёт о профессиональном террористе, террористической организации, речь идёт о психе-одиночке", - заключил он.
Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 09:16
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
13210011
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Захват заложников в ЛуцкеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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