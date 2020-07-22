https://ria.ru/20200722/1574700462.html
Мишустин оценил транспортную стратегию России до 2035 года
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал одной из задач властей, чтобы каждый россиянин мог добраться в любую точку страны быстро, безопасно и за... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:04
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