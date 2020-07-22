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Мишустин оценил транспортную стратегию России до 2035 года
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал одной из задач властей, чтобы каждый россиянин мог добраться в любую точку страны быстро, безопасно и за... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:04
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Мишустин оценил транспортную стратегию России до 2035 года

11:04 22.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал одной из задач властей, чтобы каждый россиянин мог добраться в любую точку страны быстро, безопасно и за минимальную цену.
"У нас огромная страна. Наша задача – чтобы каждый человек мог добраться в любую точку быстро, безопасно и за минимальную цену", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Он напомнил, что в марте правительство одобрило транспортную стратегию РФ до 2035 года.
"Ее приоритеты – обеспечить связанность территорий РФ, доступность и качество транспортных услуг для граждан", - добавил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин
20 июля, 17:09
Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта
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