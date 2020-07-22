Мишустин назвал главную задачу при исполнении нацпроектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти РФ при изменении нацпроектов должны в каждом из них выделить показатели, влияющие на улучшение жизни людей, и сосредоточиться на их достижении, заявил глава правительства РФ Власти РФ при изменении нацпроектов должны в каждом из них выделить показатели, влияющие на улучшение жизни людей, и сосредоточиться на их достижении, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин , выступая с отчетом в Госдуме

Он напомнил, что президент РФ поставил перед правительством новые цели, которые потребуют изменения национальных проектов и документов стратегического планирования. Эту работу правительство планирует завершить осенью.

"При реализации нацпроектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей через сохранение занятости и повышение доходов, защиту здоровья, создание благоприятных условий предпринимательской деятельности и поддержку ключевых отраслей экономики. То есть ориентироваться, прежде всего, на конкретные, значимые для каждого человека результаты", - сказал Мишустин.

"Они должны быть выделены в каждом проекте с показателями эффективности их реализации. Таким образом, мы сможем понять, какие корректировки необходимы, а какие мероприятия - избыточны", - добавил премьер.

"Действовать придется в жестких рамках - из-за снижения доходов бюджета и неровной обстановки в отраслях", - предупредил он. При этом власти должны не только учесть ранее накопленный опыт реализации национальных проектов, но и обеспечить преемственность тем целям и задачам, которые два года назад ставил президент.