https://ria.ru/20200722/1574700337.html
Мишустин назвал главную задачу при исполнении нацпроектов
Власти РФ при изменении нацпроектов должны в каждом из них выделить показатели, влияющие на улучшение жизни людей, и сосредоточиться на их достижении, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:03
2020-07-22T11:03
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Власти РФ при изменении нацпроектов должны в каждом из них выделить показатели, влияющие на улучшение жизни людей, и сосредоточиться на их достижении, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин
, выступая с отчетом в Госдуме
.
Он напомнил, что президент РФ поставил перед правительством новые цели, которые потребуют изменения национальных проектов и документов стратегического планирования. Эту работу правительство планирует завершить осенью.
"При реализации нацпроектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей через сохранение занятости и повышение доходов, защиту здоровья, создание благоприятных условий предпринимательской деятельности и поддержку ключевых отраслей экономики. То есть ориентироваться, прежде всего, на конкретные, значимые для каждого человека результаты", - сказал Мишустин.
"Они должны быть выделены в каждом проекте с показателями эффективности их реализации. Таким образом, мы сможем понять, какие корректировки необходимы, а какие мероприятия - избыточны", - добавил премьер.
"Действовать придется в жестких рамках - из-за снижения доходов бюджета и неровной обстановки в отраслях", - предупредил он. При этом власти должны не только учесть ранее накопленный опыт реализации национальных проектов, но и обеспечить преемственность тем целям и задачам, которые два года назад ставил президент.
"Такой подход потребует новой системы управления, современных гибких методов. И прежде всего - четкой постоянной обратной связи с людьми", - подчеркнул глава правительства.