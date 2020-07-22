Власти востока Ливии объяснили, почему племена попросили помощи у Каира

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Племена Племена Ливии попросили Египет вмешаться в ситуацию в стране из-за отсутствия выбора на фоне действий Турции , заявил РИА Новости посол ливийского парламента на востоке страны в ЕС, Великобритании США и Африканском союзе Ареф Али Найед.

В понедельник депутаты египетского парламента единогласно одобрили возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта на западном направлении. Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.

Найед, занимающий также пост советника премьер-министра Ливии по национальной безопасности, отметил, что Правительство национального согласия (ПНС) и Госсовет Ливии, "ведомый "Братьями-мусульманами"* заняли "заносчивую" позицию, отвергая "Каирскую инициативу" по решению ливийского кризиса, что в итоге может привести к очень опасной ситуации. Найед сообщил, что контактирует с племенами Ливии, а также ведет переговоры через различные каналы, выступая за мирное разрешение конфликта.

"Вероятность крупномасштабного конфликта между Египтом и Турцией на территории Ливии – не пустяк, и она вполне реальна", - подчеркнул Найед. Он отметил, что племена Ливии попросили помощи Египта, так как хотят мира, а не войны.

По словам дипломата, Турция присутствует в Ливии незаконно, так как не получила разрешения парламента страны, и перевезла в Ливию уже почти 16 тысяч боевиков. По его словам, из выступлений министра обороны Турции следует, что Анкара установила "тотальную гегемонию" над Ливией и ее ресурсами.

Он отметил, что ливийский парламент и различные представители ливийского народа объединились, запросив помощи Египта. "Это, конечно, очень опасно, но заносчивая турецкая агрессия не оставила нам другого выбора", - заявил Найед.

Действующий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь легитимно согласно международному праву. По словам ас-Сиси, "красной чертой" для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт , расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара , которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар , а ЛНА - Египет и ОАЭ