Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574700271.html
Власти востока Ливии объяснили, почему племена попросили помощи у Каира
Племена Ливии попросили Египет вмешаться в ситуацию в стране из-за отсутствия выбора на фоне действий Турции, заявил РИА Новости посол ливийского парламента на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:03
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
триполи
ливия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:121:3001:1809_1400x0_80_0_0_b8d3494921df3488b936dc59a49b08ab.jpg
https://ria.ru/20200714/1574324658.html
триполи
ливия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_0:121:3001:1809_1400x0_80_0_0_b8d3494921df3488b936dc59a49b08ab.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_214:0:2786:1929_1400x0_80_0_0_b2bb9955988ebf875f0264822c551e75.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564929999_535:0:2464:1929_1400x0_80_0_0_795c8b240ee84bd78d81492848358854.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, триполи, ливия, сша, в мире

Власти востока Ливии объяснили, почему племена попросили помощи у Каира

11:03 22.07.2020
878
© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Племена Ливии попросили Египет вмешаться в ситуацию в стране из-за отсутствия выбора на фоне действий Турции, заявил РИА Новости посол ливийского парламента на востоке страны в ЕС, Великобритании, США и Африканском союзе Ареф Али Найед.
В понедельник депутаты египетского парламента единогласно одобрили возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта на западном направлении. Согласно конституции Египта, президент страны может объявить войну или направить египетские войска на выполнение боевой задачи за пределами страны после получения согласия парламента.
Бойцы оппозиции наблюдают с холма за боем за ходом боев за город Бин Джавад
14 июля, 12:25
Эксперт надеется, что Египет не станет вмешиваться в конфликт в Ливии
Найед, занимающий также пост советника премьер-министра Ливии по национальной безопасности, отметил, что Правительство национального согласия (ПНС) и Госсовет Ливии, "ведомый "Братьями-мусульманами"* заняли "заносчивую" позицию, отвергая "Каирскую инициативу" по решению ливийского кризиса, что в итоге может привести к очень опасной ситуации. Найед сообщил, что контактирует с племенами Ливии, а также ведет переговоры через различные каналы, выступая за мирное разрешение конфликта.
"Вероятность крупномасштабного конфликта между Египтом и Турцией на территории Ливии – не пустяк, и она вполне реальна", - подчеркнул Найед. Он отметил, что племена Ливии попросили помощи Египта, так как хотят мира, а не войны.
По словам дипломата, Турция присутствует в Ливии незаконно, так как не получила разрешения парламента страны, и перевезла в Ливию уже почти 16 тысяч боевиков. По его словам, из выступлений министра обороны Турции следует, что Анкара установила "тотальную гегемонию" над Ливией и ее ресурсами.
Он отметил, что ливийский парламент и различные представители ливийского народа объединились, запросив помощи Египта. "Это, конечно, очень опасно, но заносчивая турецкая агрессия не оставила нам другого выбора", - заявил Найед.
Действующий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь легитимно согласно международному праву. По словам ас-Сиси, "красной чертой" для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
310002
Обсудить 0
Халифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиТриполиЛивияСШАВ мире
Рекомендуем
Болгарская полиция
В Софии протестующие собрались у здания национального ТВ
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока – 2"
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму
Мишустин призвал связать все регионы России транспортными артериями
Шторм на побережье Средиземного моря
Турция отвергла претензии Греции в связи с исследованиями в море
Сотрудники специальных служб проводят штурм автобуса, захваченного мужчиной, имеющим при себе взрывчатку и оружие
Эксперт прокомментировал действия властей Украины при захвате заложников
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин назвал главную задачу при исполнении нацпроектов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил транспортную стратегию России до 2035 года
Верхняя ванна в Екатерининском парке Царскосельской императорской резиденции Царское село
В Ленобласти появятся новые туристические маршруты
Вид на город Афины
В Греции объявили недействующим оповещение об исследовании у Кастелоризо
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Китай призвал США не закрывать консульство в Хьюстоне
Американские флаги в Вашингтоне
СМИ: посольство Китая в США получало угрозы по телефону
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне, США
США потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне
Мост через реку Амур в Хабаровске
Мишустин рассказал, зачем России качественные дороги
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве
Лавров раскритиковал "преступное поведение натовских коллег" в Ливии
Магазин компании Huawei в Пекине
"Китай нанесет удар по Европе": США начали добивать глобализацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
Лента новостейМолния