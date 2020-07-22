https://ria.ru/20200722/1574700266.html
Мишустин призвал связать все регионы России транспортными артериями
Надо связать все регионы РФ транспортными артериями, создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного коридора, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:03
2020-07-22T11:03
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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https://realty.ria.ru/20200721/1574639830.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, экономика