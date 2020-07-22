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Мишустин призвал связать все регионы России транспортными артериями
Надо связать все регионы РФ транспортными артериями, создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного коридора, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:03
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин призвал связать все регионы России транспортными артериями

11:03 22.07.2020
223
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Надо связать все регионы РФ транспортными артериями, создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного коридора, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Нам необходимо связать все регионы транспортными артериями. Создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Он отметил, что это позволит привлечь дополнительную грузовую базу, а также будет способствовать социально-экономическому развитию регионов и страны в целом.
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