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Туризм
https://ria.ru/20200722/1574700137.html
Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны
Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:52
туризм
отчет михаила мишустина о работе правительства
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
экономика
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https://ria.ru/20200722/1574686324.html
А с какого ражна с моих налогов, Правительство вернет часть затрат туристам за отдых за границей? Сумели на заграницу нскребсти, пусть и затраты свои подсчитывают. Это касается и туристтческих агенств, и страховых компаний! Я вот в России отдыхаю. Причем на своей машине с семьей. И свои затраты суммируем в поездках. Были три раза за границей, нам этого хватило. Показывали за границей только красивую обертку. А как сьездили "дикарями" в Европу, тут вся гниль европейская и вскрылась.
265
Для возврата вам нужно будет собрать сотню бумаг, завизировать и т.д. На это и ставка, что никто не придёт и можно положить в карман.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155841/02/1558410251_0:30:2959:1694_1400x0_80_0_0_38331db786272f743d5f24a6dd2509f2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, экономика

Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

11:02 22.07.2020 (обновлено: 21:52 22.07.2020)
104413
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.
"Их список (регионов. — Прим. ред.) уже составлен Ростуризмом", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме со своим первым отчетом о работе кабмина за 2019 год.
Для этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей.
О каких локациях идет речь, пока не известно.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что новая программа должна заработать в августе.
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ТуризмОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваНовости - ТуризмМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Госдума РФЭкономика
Популярные комментарии
А с какого ражна с моих налогов, Правительство вернет часть затрат туристам за отдых за границей? Сумели на заграницу нскребсти, пусть и затраты свои подсчитывают. Это касается и туристтческих агенств, и страховых компаний! Я вот в России отдыхаю. Причем на своей машине с семьей. И свои затраты суммируем в поездках. Были три раза за границей, нам этого хватило. Показывали за границей только красивую обертку. А как сьездили "дикарями" в Европу, тут вся гниль европейская и вскрылась.
22 июля, 11:53
РпРоссийский пользователь
1443589069
Для возврата вам нужно будет собрать сотню бумаг, завизировать и т.д. На это и ставка, что никто не придёт и можно положить в карман.
22 июля, 11:12
ВПВасилий Прекрасноволосый
851300027
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