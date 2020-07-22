Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны

Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото

Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году.

Ростуризмом ", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин , выступая в Госдуме со своим первым отчетом о работе кабмина за 2019 год. "Их список (регионов. — Прим. ред.) уже составлен", — сказал премьер-министр, выступая в Госдуме со своим первым отчетом о работе кабмина за 2019 год.

Для этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей.

О каких локациях идет речь, пока не известно.