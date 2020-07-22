https://ria.ru/20200722/1574700137.html
Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых внутри страны
Правительство компенсирует от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:02
2020-07-22T21:52
туризм
отчет михаила мишустина о работе правительства
новости - туризм
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
экономика
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https://ria.ru/20200722/1574686324.html
Российский пользователь
А с какого ражна с моих налогов, Правительство вернет часть затрат туристам за отдых за границей? Сумели на заграницу нскребсти, пусть и затраты свои подсчитывают. Это касается и туристтческих агенств, и страховых компаний! Я вот в России отдыхаю. Причем на своей машине с семьей. И свои затраты суммируем в поездках. Были три раза за границей, нам этого хватило. Показывали за границей только красивую обертку. А как сьездили "дикарями" в Европу, тут вся гниль европейская и вскрылась.
265
Василий Прекрасноволосый
Для возврата вам нужно будет собрать сотню бумаг, завизировать и т.д. На это и ставка, что никто не придёт и можно положить в карман.
125
96
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155841/02/1558410251_0:30:2959:1694_1400x0_80_0_0_38331db786272f743d5f24a6dd2509f2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф, экономика