Китай призвал США не закрывать консульство в Хьюстоне

ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить ошибочное решение о закрытии генерального консульства КНР в городе Хьюстон , заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Это политическая провокация, принятая США в одностороннем порядке, серьезно нарушает международное право, основные нормы международных отношений и двустороннее консульское соглашение Китая и США. Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США", - заявил дипломат.

По его словам, "Китай призывает США немедленно отозвать это ошибочное решение".

"Китай привержен принципам невмешательства (в дела других государств - ред.). Проникновение и вмешательство никогда не соответствовали традициям внешней политики КНР. Дипломатические миссии Китая в США нацелены на стимулирование взаимопонимания и дружбы между двумя народами", - добавил представитель ведомства.

Ван Вэньбинь добавил, что, следуя Венской конвенции о дипломатических отношениях и Венской конвенции о консульских отношениях, Китай обеспечивает необходимые удобства американским дипмиссиям и их сотрудникам.

"При этом США уже дважды вводили ограничения в отношении китайских дипломатических работников: в октябре прошлого года и в июне этого года. Они без разрешения многократно вскрывали дипломатическую почту, конфисковывали предметы для служебного пользования", - указал он.

Дипломат сообщил, что США открыто провоцируют стигматизацию и разжигают ненависть в отношении Китая, а также, что китайское посольство в США в последнее время даже получало угрозы о бомбах, а дипломатические сотрудники – угрозы расправы.