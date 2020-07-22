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Китай призвал США не закрывать консульство в Хьюстоне
Китай призывает США немедленно отменить ошибочное решение о закрытии генерального консульства КНР в городе Хьюстон, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:46
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РИА Новости
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мид кнр, китай, хьюстон, сша, в мире

Китай призвал США не закрывать консульство в Хьюстоне

10:58 22.07.2020 (обновлено: 22:46 22.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Китай призывает США немедленно отменить ошибочное решение о закрытии генерального консульства КНР в городе Хьюстон, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Это политическая провокация, принятая США в одностороннем порядке, серьезно нарушает международное право, основные нормы международных отношений и двустороннее консульское соглашение Китая и США. Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США", - заявил дипломат.

По его словам, "Китай призывает США немедленно отозвать это ошибочное решение".
"Китай привержен принципам невмешательства (в дела других государств - ред.). Проникновение и вмешательство никогда не соответствовали традициям внешней политики КНР. Дипломатические миссии Китая в США нацелены на стимулирование взаимопонимания и дружбы между двумя народами", - добавил представитель ведомства.
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Ван Вэньбинь добавил, что, следуя Венской конвенции о дипломатических отношениях и Венской конвенции о консульских отношениях, Китай обеспечивает необходимые удобства американским дипмиссиям и их сотрудникам.
"При этом США уже дважды вводили ограничения в отношении китайских дипломатических работников: в октябре прошлого года и в июне этого года. Они без разрешения многократно вскрывали дипломатическую почту, конфисковывали предметы для служебного пользования", - указал он.
Дипломат сообщил, что США открыто провоцируют стигматизацию и разжигают ненависть в отношении Китая, а также, что китайское посольство в США в последнее время даже получало угрозы о бомбах, а дипломатические сотрудники – угрозы расправы.
Ранее главный редактор издания Global Times сообщил в Twitter, что американские власти потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть дипмиссию в Хьюстоне.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
16 июля, 11:17
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