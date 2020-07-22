https://ria.ru/20200722/1574699947.html
Китай призвал США не закрывать консульство в Хьюстоне
Китай призывает США немедленно отменить ошибочное решение о закрытии генерального консульства КНР в городе Хьюстон, заявил на брифинге в среду официальный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:58
2020-07-22T22:46
мид кнр
китай
хьюстон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_5a54d50b9b024158ab455d23547caa62.jpg
https://ria.ru/20200716/1574416564.html
https://ria.ru/20200716/1574428245.html
3
китай
хьюстон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_5a54d50b9b024158ab455d23547caa62.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fd613f4fae75b4e5b5965cc5600df43d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_9af446daa47a012ad3bad3e70d5d2f5d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид кнр, китай, хьюстон, сша, в мире
ПЕКИН, 22 июл – РИА Новости. Китай
призывает США
немедленно отменить ошибочное решение о закрытии генерального консульства КНР в городе Хьюстон
, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР
Ван Вэньбинь.
"Это политическая провокация, принятая США в одностороннем порядке, серьезно нарушает международное право, основные нормы международных отношений и двустороннее консульское соглашение Китая и США. Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США", - заявил дипломат.
По его словам, "Китай призывает США немедленно отозвать это ошибочное решение".
"Китай привержен принципам невмешательства (в дела других государств - ред.). Проникновение и вмешательство никогда не соответствовали традициям внешней политики КНР. Дипломатические миссии Китая в США нацелены на стимулирование взаимопонимания и дружбы между двумя народами", - добавил представитель ведомства.
Ван Вэньбинь добавил, что, следуя Венской конвенции о дипломатических отношениях и Венской конвенции о консульских отношениях, Китай обеспечивает необходимые удобства американским дипмиссиям и их сотрудникам.
"При этом США уже дважды вводили ограничения в отношении китайских дипломатических работников: в октябре прошлого года и в июне этого года. Они без разрешения многократно вскрывали дипломатическую почту, конфисковывали предметы для служебного пользования", - указал он.
Дипломат сообщил, что США открыто провоцируют стигматизацию и разжигают ненависть в отношении Китая, а также, что китайское посольство в США в последнее время даже получало угрозы о бомбах, а дипломатические сотрудники – угрозы расправы.
Ранее главный редактор издания Global Times сообщил в Twitter
, что американские власти потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть дипмиссию в Хьюстоне.