Мишустин рассказал, зачем России качественные дороги

"В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" также поставлена цель – обеспечить качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить общественный пассажирский транспорт в городах России. Предусмотрели 100 миллиардов рублей для опережающего финансирования тех регионов, которые перевыполняют планы по строительству дорог. Чем раньше мы завершим эти объекты, тем скорее будет получен мультипликативный эффект – улучшится логистика, появятся новые рабочие места, вырастут налоговые поступления", - сказал Мишустин.