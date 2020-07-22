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Мишустин рассказал, зачем России качественные дороги
Безопасные и качественные дороги призваны обеспечить качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить общественный... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:05
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, общество

Мишустин рассказал, зачем России качественные дороги

11:05 22.07.2020
590
© РИА Новости / Виталий БелоусовМост через реку Амур в Хабаровске
Мост через реку Амур в Хабаровске
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Безопасные и качественные дороги призваны обеспечить качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить общественный пассажирский транспорт в городах России, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
"В национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" также поставлена цель – обеспечить качественно новый уровень дорожной инфраструктуры, повысить безопасность движения и обновить общественный пассажирский транспорт в городах России. Предусмотрели 100 миллиардов рублей для опережающего финансирования тех регионов, которые перевыполняют планы по строительству дорог. Чем раньше мы завершим эти объекты, тем скорее будет получен мультипликативный эффект – улучшится логистика, появятся новые рабочие места, вырастут налоговые поступления", - сказал Мишустин.
По его словам, все это поможет оживить экономику и усилить связи между регионами РФ.
В конце июня в своем телеобращении глава государства Владимир Путин предложил добавить в этом году еще 100 миллиардов рублей на обновление региональной дорожной сети, направить эти средства в те субъекты РФ, которые работают быстро, строят и ремонтируют дороги качественно и с опережением графика.
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