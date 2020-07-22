Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574699839.html
В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 35 693
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 439 и достигло 35 693, еще 16 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_774d99eec02a058a458471edb64f2e75.jpg
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:162:3067:1887_1400x0_80_0_0_774d99eec02a058a458471edb64f2e75.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_4758df8a819e0a5e10ee920afec01db7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_722f3a08b86c1682e180c1a44edb735b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 35 693

10:56 22.07.2020
637
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 439 и достигло 35 693, еще 16 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 35 254 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 662 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 35 693 случая коронавируса. Вылечились 24 766 пациентов. Скончались 678 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10032 пациента, проведены 149 898 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
В Сирию за сутки вернулись 62 беженца из Ливана
Развивать новые направления – Мишустин о необходимости технологического рывка
Мишустин заявил о необходимости технологического рывка
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Китай призвал США не закрывать консульство в Хьюстоне
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство видит большой потенциал в транспортной отрасли
Машина скорой помощи
В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 21
Машина скорой помощи в Ереване
Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло почти 35 тысяч
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму
Мишустин призвал связать все регионы России транспортными артериями
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин назвал главную задачу при исполнении нацпроектов
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Власти востока Ливии объяснили, почему племена попросили помощи у Каира
Верхняя ванна в Екатерининском парке Царскосельской императорской резиденции Царское село
В Ленобласти появятся новые туристические маршруты
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт прокомментировал санкции США против "Северного потока – 2"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил транспортную стратегию России до 2035 года
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о важности эффективной системы госуправления
Автомобили скорой помощи в Тбилиси
В Грузии резко возросло число случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
Лента новостейМолния