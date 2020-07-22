В Армении число заразившихся коронавирусом достигло 35 693

ЕРЕВАН, 22 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 439 и достигло 35 693, еще 16 человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 35 254 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 662 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 35 693 случая коронавируса. Вылечились 24 766 пациентов. Скончались 678 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10032 пациента, проведены 149 898 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.