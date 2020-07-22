Мишустин заявил о необходимости технологического рывка

"Мы приступили к проведению "налогового маневра" для российских IT-компаний. Правительство внесло в Госдуму необходимые для этого поправки в законодательство. Сформируем максимально благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения инноваций. Обкатывать их можно будет в том числе в условиях экспериментальных режимов, так называемых песочниц", - пояснил Мишустин.