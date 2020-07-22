https://ria.ru/20200722/1574699774.html
Мишустин заявил о необходимости технологического рывка
России необходим технологический рывок, нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:57
2020-07-22T13:23
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
технологии
экономика
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https://ria.ru/20200722/1574699220.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Развивать новые направления" – Мишустин о необходимости технологического рывка
России необходим технологический рывок, нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект. О такой задаче неоднократно говорил президент", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
2020-07-22T10:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, технологии, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
России необходим технологический рывок, нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект. О такой задаче неоднократно говорил президент", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме
с отчетом о работе кабмина.
Премьер-министр отметил, что правительство подготовило комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли.
"Мы приступили к проведению "налогового маневра" для российских IT-компаний. Правительство внесло в Госдуму необходимые для этого поправки в законодательство. Сформируем максимально благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения инноваций. Обкатывать их можно будет в том числе в условиях экспериментальных режимов, так называемых песочниц", - пояснил Мишустин.
Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об экспериментальных правовых режимах для цифровых инноваций. Третье чтение запланировано на 22 июля. Проект предусматривает право регионов вводить на своей территории особые условия для инновационных цифровых компаний - экспериментальный правовой режим. В рамках этого режима можно будет временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне.
Правительство рассчитывает, что соответствующий законопроект будет принят, подчеркнул премьер.