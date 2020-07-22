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Правительство видит большой потенциал в транспортной отрасли
Правительство России видит большой потенциал в транспортной отрасли, несмотря на то, что грузовые и пассажирские перевозки до конца не восстановились, сообщил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:54
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
европа
экономика
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РИА Новости
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353
60
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, европа, экономика

Правительство видит большой потенциал в транспортной отрасли

10:54 22.07.2020
97
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство России видит большой потенциал в транспортной отрасли, несмотря на то, что грузовые и пассажирские перевозки до конца не восстановились, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В своей экономической политике государство должно быть дальновидным инвестором. Несмотря на то, что практически все перевозки – и грузовые, и пассажирские – пока до конца не восстановились, мы видим в транспортной отрасли большой потенциал", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Он отметил, что в настоящее время в портфеле правительства девятнадцать крупнейших инфраструктурных проектов. "Каждый транспортный проект дает мультипликативный эффект в соответствующих смежных отраслях. Среди этих проектов – расширение БАМа и Транссиба, завершение ЦКАДа и строительство трассы Европа – Западный Китай", - продолжил глава правительства.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФЕвропаЭкономика
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