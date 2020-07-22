Правительство видит большой потенциал в транспортной отрасли

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство России видит большой потенциал в транспортной отрасли, несмотря на то, что грузовые и пассажирские перевозки до конца не восстановились, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В своей экономической политике государство должно быть дальновидным инвестором. Несмотря на то, что практически все перевозки – и грузовые, и пассажирские – пока до конца не восстановились, мы видим в транспортной отрасли большой потенциал", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Он отметил, что в настоящее время в портфеле правительства девятнадцать крупнейших инфраструктурных проектов. "Каждый транспортный проект дает мультипликативный эффект в соответствующих смежных отраслях. Среди этих проектов – расширение БАМа и Транссиба, завершение ЦКАДа и строительство трассы Европа – Западный Китай", - продолжил глава правительства.