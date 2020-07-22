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В Сирию за сутки вернулись 62 беженца из Ливана
Еще 62 беженца вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:56
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война в сирии, исламское государство, ирак, сирия, иордания, в мире

В Сирию за сутки вернулись 62 беженца из Ливана

10:55 22.07.2020 (обновлено: 10:56 22.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Мирные жители в поселке Сильжар на линии фронта рядом с поселком Шара в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Еще 62 беженца вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 62 беженца (в том числе: женщин – 19, детей – 32). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Лагерь сирийских беженцев
21 июля, 10:19Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись 85 беженцев из-за рубежа
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток беженцев не выводили.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Военнослужащий сирийской армии на на базе ВВС Сирии
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