Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20200722/1574699519.html
"Заговор классиков". Соллогуб. Любовное путешествие на край метели
Самый светский писатель русской литературы. Аристократ среди литераторов и литератор среди аристократов. Автор повести "Тарантас". В зрелые годы реформатор российской системы наказаний, в старости забытый кумир, он возродился как автор великолепных воспоминаний о Пушкине, Лермонтове, Гоголе.
2020-07-22T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
виктор ерофеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700203_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_7f7bbc222f7bb2066ee5780023df351b.jpg
"Заговор классиков". Соллогуб. Любовное путешествие на край метели
Самый светский писатель русской литературы. Аристократ среди литераторов и литератор среди аристократов. Автор повести "Тарантас". В зрелые годы реформатор российской системы наказаний, в старости забытый кумир, он возродился как автор великолепных воспоминаний о Пушкине, Лермонтове, Гоголе.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700203_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_7f7bbc222f7bb2066ee5780023df351b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700203_83:0:559:357_1400x0_80_0_0_ef72cd5f12b85a72ab978fe2b901fadb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574700203_142:0:499:357_1400x0_80_0_0_c69afdc78bb0878f9f056c696c2ae388.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст, виктор ерофеев

"Заговор классиков". Соллогуб. Любовное путешествие на край метели

14:00 22.07.2020
625
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Соллогуб. Любовное путешествие на край метели
Вчера, 14:00
Самый светский писатель русской литературы. Аристократ среди литераторов и литератор среди аристократов. Автор повести "Тарантас". В зрелые годы реформатор российской системы наказаний, в старости забытый кумир, он возродился как автор великолепных воспоминаний о Пушкине, Лермонтове, Гоголе.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
200001
Обсудить 0
Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВиктор Ерофеев
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Ставропольском крае продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко назвал возможные сроки регистрации вакцины от коронавируса
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Минздрав: онкобольные, получающие химиотерапию, легче переносят COVID-19
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач оценил заявления о влиянии COVID-19 на внешность
Teun Veldman. Работа участника конкурса Comedy Pet Photo Awards 2020
Сплетницы и кот-вегетарианец: первые работы Comedy Pet Photo Awards
Москва во время режима самоизоляции жителей
Главврач церковной больницы рассказал, что поможет не заболеть COVID-19
Врач одной из поликлиник
Посвятить день себе: работники получат выходной для медосмотра
Производство хлеба с ягелем
Для жителей отдаленных районов Якутии пекут специальный хлеб с ягелем
Здание Государственной думы России
Госдума приняла законы о "регуляторной гильотине"
Американский актер Патрик Суэйзи и американская актриса Дженнифер Грей в фильме Грязные танцы
Курортные романы: в Крыму, Сочи, Италии и на Гавайях
Тульская медсестра в бикини стала телеведущей
Тульская "медсестра в бикини" стала телеведущей
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Альтернатива для Германии" пожаловалась на Меркель в суд
Жительница Вьетнама отрастила 6-метровые волосы
Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров
Малышка, держись! В Подольске спасли выпавшего с балкона мальчика
"Малышка, держись!" В Подольске спасли выпавшего с балкона мальчика
Тыквенный креп-суп
Вкусно, быстро и полезно. Десять оригинальных рецептов диетических супов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
Лента новостейМолния