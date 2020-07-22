Требования к институтам развития в России пересмотрят, заявил Мишустин

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Требования к институтам развития в России будут пересмотрены, контроль за ними будет вестись в режиме реального времени, не исключен перезапуск или создание новых институтов, заявил премьер-министр РФ Требования к институтам развития в России будут пересмотрены, контроль за ними будет вестись в режиме реального времени, не исключен перезапуск или создание новых институтов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Институты развития - нужно посмотреть, что конкретно делает каждый из них. Какие есть проекты и результаты. И если понадобится, перезапустить их или создать новые инструменты для поддержки перспективных направлений", - сказал Мишустин, выступая в отчетом в Госдуме

Он отметил, что сейчас меняются требования ко всем элементам государства, в том числе и к правительству. "А значит – должны быть пересмотрены критерии и для институтов развития, необходимо уточнить, а где-то обновить цели и задачи", - подчеркнул премьер.

"Чтобы институты стали более прозрачными и эффективными, нужно контролировать их работу в режиме реального времени. И активнее интегрировать в общую повестку по достижению национальных целей развития",— добавил он.

Обновление институтов развития, по его словам, является одним из трех ключевых условий увеличения инвестиционной активности в России, без которого немыслимо дальнейшее развитие экономики.