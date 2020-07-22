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Требования к институтам развития в России пересмотрят, заявил Мишустин
Требования к институтам развития в России будут пересмотрены, контроль за ними будет вестись в режиме реального времени, не исключен перезапуск или создание... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:51
2020-07-22T10:51
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Требования к институтам развития в России будут пересмотрены, контроль за ними будет вестись в режиме реального времени, не исключен перезапуск или создание новых институтов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Институты развития - нужно посмотреть, что конкретно делает каждый из них. Какие есть проекты и результаты. И если понадобится, перезапустить их или создать новые инструменты для поддержки перспективных направлений", - сказал Мишустин, выступая в отчетом в Госдуме
.
Он отметил, что сейчас меняются требования ко всем элементам государства, в том числе и к правительству. "А значит – должны быть пересмотрены критерии и для институтов развития, необходимо уточнить, а где-то обновить цели и задачи", - подчеркнул премьер.
"Чтобы институты стали более прозрачными и эффективными, нужно контролировать их работу в режиме реального времени. И активнее интегрировать в общую повестку по достижению национальных целей развития",— добавил он.
Обновление институтов развития, по его словам, является одним из трех ключевых условий увеличения инвестиционной активности в России, без которого немыслимо дальнейшее развитие экономики.
Два других направления - это разработка комплексного механизма поддержки крупных инвестиционных проектов, в том числе – на основе соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также создание стабильных и понятных правил для улучшения делового климата.