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Мишустин назвал преимущество России для перевозок контейнеров
Надо воспользоваться географическими преимуществами России, в том числе для развития контейнерных перевозок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:51
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
архангельская область
забайкальский край
экономика
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архангельская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, архангельская область, забайкальский край, экономика

Мишустин назвал преимущество России для перевозок контейнеров

10:51 22.07.2020
230
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Надо воспользоваться географическими преимуществами России, в том числе для развития контейнерных перевозок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Мы можем и должны воспользоваться теми географическими преимуществами, которые есть у России. В том числе для развития контейнерных перевозок. С апреля запущен новый маршрут контейнерных поездов из Архангельской области в Забайкальский край. В мае по Северному морскому пути впервые прошел ледокольный танкер-газовоз. И это далеко не предел наших возможностей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 10:50
Мишустин рассказал о важности эффективной системы госуправления
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФАрхангельская областьЗабайкальский крайЭкономика
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