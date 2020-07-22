https://ria.ru/20200722/1574699353.html
Мишустин назвал преимущество России для перевозок контейнеров
Надо воспользоваться географическими преимуществами России, в том числе для развития контейнерных перевозок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:51
2020-07-22T10:51
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
архангельская область
забайкальский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574697038_0:140:2843:1739_1400x0_80_0_0_5299a6952f0ebfaa6d8403fa6878fb1a.jpg
https://ria.ru/20200722/1574699220.html
1
архангельская область
забайкальский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574697038_0:140:2843:1739_1400x0_80_0_0_5299a6952f0ebfaa6d8403fa6878fb1a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574697038_112:0:2843:2048_1400x0_80_0_0_d62a996b3f3d47cfd077d9f8f61ff236.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574697038_490:0:2538:2048_1400x0_80_0_0_00472fde1272000cbc18201fa7db8cb4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, архангельская область, забайкальский край, экономика