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Мишустин рассказал о важности эффективной системы госуправления
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что цель кабмина - сделать систему государственного управления более эффективной и удобной для всех... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:50
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, технологии, общество

Мишустин рассказал о важности эффективной системы госуправления

10:50 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что цель кабмина - сделать систему государственного управления более эффективной и удобной для всех пользователей.
Он отметил, что важно проанализировать опыт, который был получен за эти месяцы, "чтобы перезапустить экономический рост, добиться скорейшего восстановления активности и динамичного развития". "Наша цель - сделать систему государственного управления более эффективной, открытой, удобной для всех пользователей. Будь то граждане в нашей стране, бизнес или государственные служащие", - заявил он.
По словам Мишустина, цифровая трансформация открывает "принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства". "Когда люди видят, что государственные структуры - это надежные и добросовестные помощники. Уверен, что реализация этого запроса на практике поможет нам войти в число лидеров в глобальной экономике. Именно по такому пути в свое время мы пошли в Федеральной налоговой службе, когда решили кардинально изменить прежний стиль и подходы к работе. Мы стремились, чтобы для людей и для бизнеса эта служба стала сервисной. Современной и технологичной. И мне кажется, нам это удалось", - считает Мишустин.
"Государственные услуги, которые традиционно требовали сбора множества документов, личных визитов, стали доступны онлайн. И, не выходя из дома, люди могли быстро получить деньги по больничным листам. Через интернет в результате их было оформлено почти три с половиной миллиона. Также легко и просто – без сбора документов – оформлялись пособия на детей. Десятки тысяч наших граждан, которые оказались в это время за рубежом, за пределами страны, могли обратиться с помощью портала государственных услуг за ними, за поддержкой", - рассказал премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 10:38Распространение нового коронавируса
Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей
Он также напомнил, что был создан информационный центр, который занимается мониторингом ситуации с распространением инфекции. "Все эти сервисы прошли жесткую проверку в экстремальных условиях, когда нагрузка на них достигала пика. Что еще раз подтверждает необходимость внедрения именно "сервисной" модели всей исполнительной власти", - заключил он.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинТехнологииОбщество
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