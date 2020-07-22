Мишустин рассказал о важности эффективной системы госуправления

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что цель кабмина - сделать систему государственного управления более эффективной и удобной для всех пользователей.

Он отметил, что важно проанализировать опыт, который был получен за эти месяцы, "чтобы перезапустить экономический рост, добиться скорейшего восстановления активности и динамичного развития". "Наша цель - сделать систему государственного управления более эффективной, открытой, удобной для всех пользователей. Будь то граждане в нашей стране, бизнес или государственные служащие", - заявил он.

По словам Мишустина, цифровая трансформация открывает "принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства". "Когда люди видят, что государственные структуры - это надежные и добросовестные помощники. Уверен, что реализация этого запроса на практике поможет нам войти в число лидеров в глобальной экономике. Именно по такому пути в свое время мы пошли в Федеральной налоговой службе, когда решили кардинально изменить прежний стиль и подходы к работе. Мы стремились, чтобы для людей и для бизнеса эта служба стала сервисной. Современной и технологичной. И мне кажется, нам это удалось", - считает Мишустин.

"Государственные услуги, которые традиционно требовали сбора множества документов, личных визитов, стали доступны онлайн. И, не выходя из дома, люди могли быстро получить деньги по больничным листам. Через интернет в результате их было оформлено почти три с половиной миллиона. Также легко и просто – без сбора документов – оформлялись пособия на детей. Десятки тысяч наших граждан, которые оказались в это время за рубежом, за пределами страны, могли обратиться с помощью портала государственных услуг за ними, за поддержкой", - рассказал премьер.