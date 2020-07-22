Мишустин рассказал о выдаче льготных кредитов на выплату зарплаты

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров под нулевой процент на выплату зарплаты в условиях пандемии коронавируса на сумму около 93 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Особо отмечу: мы выдавали займы на заработную плату под нулевой процент. По этой программе банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров на общую сумму около 93 миллиардов рублей", - сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.
Он напомнил, что с 1 июня запущена программа кредитования со списанием при условии, что компания сохранит большинство сотрудников.
"Эти меры касались не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний из пострадавших отраслей. И тех, конечно, которые ориентированы на потребительский рынок", - заметил Мишустин.
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