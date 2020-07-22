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Мишустин рассказал о выдаче льготных кредитов на выплату зарплаты
Банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров под нулевой процент на выплату зарплаты в условиях пандемии коронавируса на сумму около 93 миллиардов... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:49
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин рассказал о выдаче льготных кредитов на выплату зарплаты

10:49 22.07.2020
97
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров под нулевой процент на выплату зарплаты в условиях пандемии коронавируса на сумму около 93 миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Особо отмечу: мы выдавали займы на заработную плату под нулевой процент. По этой программе банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров на общую сумму около 93 миллиардов рублей", - сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Вчера, 10:40
Мишустин заявил о необходимости повысить устойчивость экономики
Он напомнил, что с 1 июня запущена программа кредитования со списанием при условии, что компания сохранит большинство сотрудников.
"Эти меры касались не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний из пострадавших отраслей. И тех, конечно, которые ориентированы на потребительский рынок", - заметил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
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