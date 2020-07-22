Мишустин рассказал о выдаче льготных кредитов на выплату зарплаты

Он напомнил, что с 1 июня запущена программа кредитования со списанием при условии, что компания сохранит большинство сотрудников.

"Эти меры касались не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний из пострадавших отраслей. И тех, конечно, которые ориентированы на потребительский рынок", - заметил Мишустин.