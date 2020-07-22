Правительство запустило систему "одного окна" для экспортеров

Публичное предоставление доступа к сервисам "одного окна" намечено на ноябрь 2020 года. С помощью информационной системы экспортеры получат доступ в электронном виде к комплексному оформлению экспорта - государственным услугам, мерам государственной поддержки, к услугам группы РЭЦ, институтов развития и других организаций.