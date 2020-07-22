Правительство запустило систему "одного окна" для экспортеров

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство приняло распоряжение, которое запускает информационную систему "одного окна" для экспортеров, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы нацелены на наращивание экспорта. Подписано распоряжение, которым мы запускаем систему "одного окна" для экспортеров. Можно будет быстро и документы оформить, и субсидии запросить, и обеспечить продвижение своей продукции на международных выставках", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" создает информационную систему "одного окна" на базе своей цифровой платформы для организации электронного взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности, субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе контролирующими органами.
Публичное предоставление доступа к сервисам "одного окна" намечено на ноябрь 2020 года. С помощью информационной системы экспортеры получат доступ в электронном виде к комплексному оформлению экспорта - государственным услугам, мерам государственной поддержки, к услугам группы РЭЦ, институтов развития и других организаций.
В перспективе РЭЦ планирует внедрить около 80 сервисов, включая 24 государственных сервиса, 18 аналитических, а также 38 бизнес-сервисов. Первые четыре госуслуги появятся уже в этом году.