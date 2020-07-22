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Мишустин рассказал о проекте "Социальное казначейство"
Проект "Социальное казначейство" позволит избавить россиян от необходимости сбора справок и хождения по инстанциям для получения социальной поддержки, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:46
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин рассказал о проекте "Социальное казначейство"

10:46 22.07.2020
161
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Проект "Социальное казначейство" позволит избавить россиян от необходимости сбора справок и хождения по инстанциям для получения социальной поддержки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Одним из таких проектов является "Социальное казначейство". Это единая цифровая платформа для всех видов социальной поддержки. Ее смысл - помочь именно тем, кто в этом нуждается, объективно. И главное - избавить людей от сбора справок и хождения по инстанциям", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, говоря о проектах кабмина.
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2 июня, 15:07
В России хотят создать "социальное казначейство" для поддержки населения
1310002
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФОбщество
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