https://ria.ru/20200722/1574698755.html
Мишустин рассказал о проекте "Социальное казначейство"
Проект "Социальное казначейство" позволит избавить россиян от необходимости сбора справок и хождения по инстанциям для получения социальной поддержки, заявил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:46
2020-07-22T10:46
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200602/1572351563.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, общество