В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 21

ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Мужчина 65 лет, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал 21-м умершим пациентом с подтвержденной Мужчина 65 лет, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал 21-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией Липецкой области , сообщает администрация региона.

По данным на 21 июля, в регионе скончались 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.

"В Липецкой области умер мужчина с подтверждённым COVID-19. Умерший проживал в Липецке . Ему было 65 лет. Пациент получал лечение в стационаре по поводу двусторонней полисегментарной пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, лечение пациента осложнялось наличием у него тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы.

"На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - информирует обладминистрация.

В Липецкой области за последние сутки выявлено 12 новых случаев инфицирования COVID-19. Это самый низкий показатель с 18 апреля. Всего на территории региона выявлено 4435 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели, по данным на 21 июля, 3389 человек.