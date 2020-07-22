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В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 21
Мужчина 65 лет, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал 21-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:53
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353
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В Липецкой области число жертв коронавируса достигло 21

10:53 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 июл - РИА Новости. Мужчина 65 лет, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал 21-м умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
По данным на 21 июля, в регионе скончались 20 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе три медработника.
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"В Липецкой области умер мужчина с подтверждённым COVID-19. Умерший проживал в Липецке. Ему было 65 лет. Пациент получал лечение в стационаре по поводу двусторонней полисегментарной пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, лечение пациента осложнялось наличием у него тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы.
"На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - информирует обладминистрация.
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В Липецкой области за последние сутки выявлено 12 новых случаев инфицирования COVID-19. Это самый низкий показатель с 18 апреля. Всего на территории региона выявлено 4435 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели, по данным на 21 июля, 3389 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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