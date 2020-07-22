Правительство планирует обновить отраслевые планы импортозамещения

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует актуализировать отраслевые планы импортозамещения к октябрю 2020 года, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин, выступая с отчетом о полугодовых итогах работы правительства в Госдуме.
"В рамках общенационального плана предусмотрена господдержка для многих отраслей. Здесь для нас приоритетом является импортозамещение. К настоящему моменту четыреста двадцать таких проектов уже вышли на серийное производство. И девятьсот пятьдесят – завершают подготовку к запуску. Планируем закончить актуализацию отраслевых планов импортозамещения и рассмотреть их уже в октябре", - сказал Мишустин.
В конце июня в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что новая программа импортозамещения в России с упором на комплектующие и средства производства, рассчитанная до 2024-2025 годов, может заработать уже этой осенью. Он отмечал, в предыдущие годы эта работа была сфокусирована на создании готовой продукции, то если если брать средства производства, ключевые комплектующие и оборудование, то во многих сегментах по-прежнему превалируют зарубежные решения.
По словам замминистра, эту проблему планируется решать путем реализации многоуровневых планов импортозамещения по всей цепочке – от сырья и материалов до конечной продукции. Так, на стыке наиболее крупных позиций импорта и критических технологических разрывов будут определены наиболее уязвимые места, конкретные виды компонентов, по которым российская промышленность может заместить зарубежную продукцию.
Предполагается, что под новую программу импортозамещения будет создан перечень проектов, под него – реестр ключевых комплектующих, а Фонд развития промышленности сможет выдавать гранты на конкурсной основе под определенные показатели эффективности, и хоть пока это только на уровне проработки, данную инициативу можно рассматривать, учитывая инвестиционный ресурс ФРП и снижающиеся ставки, считает Осьмаков.