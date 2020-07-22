Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574698517.html
Правительство планирует обновить отраслевые планы импортозамещения
Правительство РФ планирует актуализировать отраслевые планы импортозамещения к октябрю 2020 года, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин, выступая с отчетом о... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:45
отчет михаила мишустина о работе правительства
василий осьмаков
михаил мишустин
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329848_0:0:3020:1699_1400x0_80_0_0_2c4988a62b2a94b6380862d45ea6f108.jpg
https://ria.ru/20200708/1574058598.html
https://ria.ru/20200610/1572755371.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329848_0:0:3020:1699_1400x0_80_0_0_2c4988a62b2a94b6380862d45ea6f108.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329848_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_22695eaae9642f9a5d423308540959a4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329848_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_ae42443ec97799af68e57d666191aa25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, василий осьмаков, михаил мишустин, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Правительство планирует обновить отраслевые планы импортозамещения

10:45 22.07.2020
155
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует актуализировать отраслевые планы импортозамещения к октябрю 2020 года, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин, выступая с отчетом о полугодовых итогах работы правительства в Госдуме.
"В рамках общенационального плана предусмотрена господдержка для многих отраслей. Здесь для нас приоритетом является импортозамещение. К настоящему моменту четыреста двадцать таких проектов уже вышли на серийное производство. И девятьсот пятьдесят – завершают подготовку к запуску. Планируем закончить актуализацию отраслевых планов импортозамещения и рассмотреть их уже в октябре", - сказал Мишустин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
8 июля, 14:21
Матвиенко заявила о важности импортозамещения в компонентной отрасли
В конце июня в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что новая программа импортозамещения в России с упором на комплектующие и средства производства, рассчитанная до 2024-2025 годов, может заработать уже этой осенью. Он отмечал, в предыдущие годы эта работа была сфокусирована на создании готовой продукции, то если если брать средства производства, ключевые комплектующие и оборудование, то во многих сегментах по-прежнему превалируют зарубежные решения.
По словам замминистра, эту проблему планируется решать путем реализации многоуровневых планов импортозамещения по всей цепочке – от сырья и материалов до конечной продукции. Так, на стыке наиболее крупных позиций импорта и критических технологических разрывов будут определены наиболее уязвимые места, конкретные виды компонентов, по которым российская промышленность может заместить зарубежную продукцию.
Предполагается, что под новую программу импортозамещения будет создан перечень проектов, под него – реестр ключевых комплектующих, а Фонд развития промышленности сможет выдавать гранты на конкурсной основе под определенные показатели эффективности, и хоть пока это только на уровне проработки, данную инициативу можно рассматривать, учитывая инвестиционный ресурс ФРП и снижающиеся ставки, считает Осьмаков.
Программное обеспечение
10 июня, 15:53
В Минкомсвязи рассказали о планах госкомпаний по импортозамещению ПО
610001
Обсудить 0
Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваВасилий ОсьмаковМихаил МишустинГосдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин рассказал о проекте "Социальное казначейство"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Медпром справился с задачами по борьбе с коронавирусом, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство запустило систему "одного окна" для экспортеров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Речи об отказе от традиционной формы обучения не идет, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал увеличить набор в вузы на IT-специальности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Мишустин назвал преимущество России для перевозок контейнеров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о выдаче льготных кредитов на выплату зарплаты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство видит большой потенциал в транспортной отрасли
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Требования к институтам развития в России пересмотрят, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин заявил, что дистанционную работу надо ввести в правовое поле
Развивать новые направления – Мишустин о необходимости технологического рывка
Мишустин заявил о необходимости технологического рывка
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин заявил о необходимости повысить устойчивость экономики
Глава МЧС России Евгений Зиничев в городе Нижние Серги Свердловской области
Глава МЧС и губернатор Свердловской области облетели зону паводков
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
Мишустин заявил о необходимости создавать инфраструктуру Севморпути
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о будущей единой регистратуре поликлиник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
Лента новостейМолния