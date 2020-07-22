Правительство планирует обновить отраслевые планы импортозамещения

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Правительство РФ планирует актуализировать отраслевые планы импортозамещения к октябрю 2020 года, рассказал глава кабмина Правительство РФ планирует актуализировать отраслевые планы импортозамещения к октябрю 2020 года, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин , выступая с отчетом о полугодовых итогах работы правительства в Госдуме

"В рамках общенационального плана предусмотрена господдержка для многих отраслей. Здесь для нас приоритетом является импортозамещение. К настоящему моменту четыреста двадцать таких проектов уже вышли на серийное производство. И девятьсот пятьдесят – завершают подготовку к запуску. Планируем закончить актуализацию отраслевых планов импортозамещения и рассмотреть их уже в октябре", - сказал Мишустин.

В конце июня в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Осьмаков говорил, что новая программа импортозамещения в России с упором на комплектующие и средства производства, рассчитанная до 2024-2025 годов, может заработать уже этой осенью. Он отмечал, в предыдущие годы эта работа была сфокусирована на создании готовой продукции, то если если брать средства производства, ключевые комплектующие и оборудование, то во многих сегментах по-прежнему превалируют зарубежные решения.

По словам замминистра, эту проблему планируется решать путем реализации многоуровневых планов импортозамещения по всей цепочке – от сырья и материалов до конечной продукции. Так, на стыке наиболее крупных позиций импорта и критических технологических разрывов будут определены наиболее уязвимые места, конкретные виды компонентов, по которым российская промышленность может заместить зарубежную продукцию.