Медпром справился с задачами по борьбе с коронавирусом, заявил Мишустин

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фармацевтика и медицинская промышленность справились с поставленными задачами по борьбе с коронавирусом в России – критического дефицита лекарств и оборудования удалось избежать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
По его словам, медицинская и фармацевтическая отрасли по итогам прошлого года показали прирост около 20%, и в каждой из них происходят серьезные качественные изменения. Так, например, появляются новые отечественные препараты для лечения ВИЧ, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
"Все это стало хорошим подспорьем, когда из-за распространения коронавируса понадобилось резко нарастить производство лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинской техники. Фармацевтика и медпром справились с поставленными задачами – критического дефицита удалось избежать", - сказал Мишустин.
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