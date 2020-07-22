Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574698419.html
Медпром справился с задачами по борьбе с коронавирусом, заявил Мишустин
Фармацевтика и медицинская промышленность справились с поставленными задачами по борьбе с коронавирусом в России – критического дефицита лекарств и оборудования РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695508_0:0:2833:1594_1400x0_80_0_0_c7cb0728e2528fd5d8b86bffc680f657.jpg
https://ria.ru/20200722/1574698015.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695508_0:0:2833:1594_1400x0_80_0_0_c7cb0728e2528fd5d8b86bffc680f657.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695508_104:0:2833:2047_1400x0_80_0_0_7f1a5653bb39cb9c05253b03b79a59cb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695508_563:0:2610:2047_1400x0_80_0_0_11f95bf722de3f4330239879504308f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф, общество

Медпром справился с задачами по борьбе с коронавирусом, заявил Мишустин

10:44 22.07.2020
76
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Фармацевтика и медицинская промышленность справились с поставленными задачами по борьбе с коронавирусом в России – критического дефицита лекарств и оборудования удалось избежать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
По его словам, медицинская и фармацевтическая отрасли по итогам прошлого года показали прирост около 20%, и в каждой из них происходят серьезные качественные изменения. Так, например, появляются новые отечественные препараты для лечения ВИЧ, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Вчера, 10:40
Мишустин заявил о необходимости повысить устойчивость экономики
"Все это стало хорошим подспорьем, когда из-за распространения коронавируса понадобилось резко нарастить производство лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинской техники. Фармацевтика и медпром справились с поставленными задачами – критического дефицита удалось избежать", - сказал Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
210003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство планирует обновить отраслевые планы импортозамещения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал увеличить набор в вузы на IT-специальности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин рассказал о проекте "Социальное казначейство"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Речи об отказе от традиционной формы обучения не идет, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин заявил, что дистанционную работу надо ввести в правовое поле
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство запустило систему "одного окна" для экспортеров
Глава МЧС России Евгений Зиничев в городе Нижние Серги Свердловской области
Глава МЧС и губернатор Свердловской области облетели зону паводков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Кризис из-за пандемии затронул всех, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о будущей единой регистратуре поликлиник
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин заявил о необходимости повысить устойчивость экономики
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин рассказал о разработках в области вакцин от COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин: решения правительства в пандемию были подчинены спасению жизней
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
Лента новостейМолния