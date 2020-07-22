Медпром справился с задачами по борьбе с коронавирусом, заявил Мишустин

По его словам, медицинская и фармацевтическая отрасли по итогам прошлого года показали прирост около 20%, и в каждой из них происходят серьезные качественные изменения. Так, например, появляются новые отечественные препараты для лечения ВИЧ, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.