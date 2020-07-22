https://ria.ru/20200722/1574698311.html
Мишустин призвал увеличить набор в вузы на IT-специальности
Набор в вузы на IT-специальности должен увеличиться к 2024 году в два с половиной раза, высшие учебные заведения будут сориентированы на подготовку кадров в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:43
2020-07-22T10:45
навигатор абитуриента
отчет михаила мишустина о работе правительства
михаил мишустин
госдума рф
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://ria.ru/20200716/1574437436.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_59:0:2790:2048_1400x0_80_0_0_c6a5bfe90aa292287549fd094b0d8d31.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_400:0:2448:2048_1400x0_80_0_0_e62d2f37d5f26fd90ed9b28bc9ad5522.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, общество