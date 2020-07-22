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Мишустин призвал увеличить набор в вузы на IT-специальности
Набор в вузы на IT-специальности должен увеличиться к 2024 году в два с половиной раза, высшие учебные заведения будут сориентированы на под­готовку кадров в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:45
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
навигатор абитуриента, отчет михаила мишустина о работе правительства, михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, общество

Мишустин призвал увеличить набор в вузы на IT-специальности

10:43 22.07.2020 (обновлено: 10:45 22.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Набор в вузы на IT-специальности должен увеличиться к 2024 году в два с половиной раза, высшие учебные заведения будут сориентированы на под­готовку кадров в соответствии с потребностями экономики регионов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы сориентируем вузы на под­готовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики регионов. Набор на IT-специальности должен увеличиться в два с половиной раза к 2024 году", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров
16 июля, 13:11
Мишустин рассказал о поддержке IT-отрасли
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Навигатор абитуриентаОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваМихаил МишустинГосдума РФОбразование - ОбществоОбщество
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