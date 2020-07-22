Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574698274.html
Глава МЧС и губернатор Свердловской области облетели зону паводков
Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетели подтопленные территории в городе Нижние Серги Свердловской области, РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:49
евгений зиничев
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574698870_0:44:1203:720_1400x0_80_0_0_15853c5291c9d82b3fbbc9de1127a86e.jpg
https://ria.ru/20200721/1574663947.html
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574698870_0:44:1203:720_1400x0_80_0_0_15853c5291c9d82b3fbbc9de1127a86e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574698870_160:0:1120:720_1400x0_80_0_0_2a178d1aa6c316c89dd116b8bf11b964.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574698870_280:0:1000:720_1400x0_80_0_0_aaa2ea2f9e074d4a5aa7f61b4baf1871.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений зиничев, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

Глава МЧС и губернатор Свердловской области облетели зону паводков

10:42 22.07.2020 (обновлено: 10:49 22.07.2020)
347
© Фото : МЧС РоссииГлава МЧС России Евгений Зиничев в городе Нижние Серги Свердловской области
Глава МЧС России Евгений Зиничев в городе Нижние Серги Свердловской области
© Фото : МЧС России
Глава МЧС России Евгений Зиничев в городе Нижние Серги Свердловской области
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетели подтопленные территории в городе Нижние Серги Свердловской области, где после паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Двадцать второго июля в рамках рабочего визита в Свердловскую область глава чрезвычайного ведомства Евгений Зиничев совместно с губернатором региона Евгением Куйвашевым совершили облет подтопленных территорий в Нижних Сергах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после облета министр пообщался с пострадавшим населением и спасателями. По словам местных жителей, такой ситуации на реке Заставка ранее не было. Для размещения пострадавших от паводка подготовлены три пункта временного размещения, в каждом из которых созданы необходимые условия для жизнеобеспечения. На сегодняшний день только в одном ПВР размещены девять человек – остальные решили остаться у родственников.
"В Нижних Сергах Евгений Зиничев проверил ход аварийно-восстановительных работ, которые активно ведутся в регионе. Спасателям помогают местные жители и волонтеры. В регионе их порядка 3,5 тысяч. Добровольцы разносят воду, помогают местному населению приводить в порядок приусадебные участки и надворные постройки, расчищают дороги. Совместными усилиями на сегодняшний день удалось убрать основную часть разрушений и заторов на реке Заставка", - отмечает ведомство.
В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
21 июля, 17:09
Пострадавшие из-за паводка в Нижних Сергах получат по 15 тысяч рублей
По данным МЧС, к утру среды откачана вода из подвалов 14 частных жилых домов, 10 придомовых территорий, общий объем - 1300 кубометров, спасатели продолжают работу. Сотрудниками администрации Нижнесергинского района организована адресная помощь населению по доставке бутилированной воды и продуктовых наборов. Для оказания психологической помощи жителям в зоне ЧС работают психологи МЧС. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены 436 человек и 68 единиц техники.
000000
Обсудить 0
Евгений ЗиничевЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин заявил, что дистанционную работу надо ввести в правовое поле
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о будущей единой регистратуре поликлиник
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал увеличить набор в вузы на IT-специальности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Мишустин заявил о необходимости повысить устойчивость экономики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Медпром справился с задачами по борьбе с коронавирусом, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Кризис из-за пандемии затронул всех, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство планирует обновить отраслевые планы импортозамещения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Мишустин назвал преимущество России для перевозок контейнеров
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
Репродукция картины Валентина Серова Портрет Императора Николая II
Историк: вопрос о том, кто дал санкцию на убийство Романовых, не решен
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Речи об отказе от традиционной формы обучения не идет, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин рассказал о проекте "Социальное казначейство"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о выдаче льготных кредитов на выплату зарплаты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Требования к институтам развития в России пересмотрят, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство запустило систему "одного окна" для экспортеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
Лента новостейМолния