Глава МЧС и губернатор Свердловской области облетели зону паводков

"Двадцать второго июля в рамках рабочего визита в Свердловскую область глава чрезвычайного ведомства Евгений Зиничев совместно с губернатором региона Евгением Куйвашевым совершили облет подтопленных территорий в Нижних Сергах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после облета министр пообщался с пострадавшим населением и спасателями. По словам местных жителей, такой ситуации на реке Заставка ранее не было. Для размещения пострадавших от паводка подготовлены три пункта временного размещения, в каждом из которых созданы необходимые условия для жизнеобеспечения. На сегодняшний день только в одном ПВР размещены девять человек – остальные решили остаться у родственников.

"В Нижних Сергах Евгений Зиничев проверил ход аварийно-восстановительных работ, которые активно ведутся в регионе. Спасателям помогают местные жители и волонтеры. В регионе их порядка 3,5 тысяч. Добровольцы разносят воду, помогают местному населению приводить в порядок приусадебные участки и надворные постройки, расчищают дороги. Совместными усилиями на сегодняшний день удалось убрать основную часть разрушений и заторов на реке Заставка", - отмечает ведомство.