https://ria.ru/20200722/1574698274.html
Глава МЧС и губернатор Свердловской области облетели зону паводков
Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев облетели подтопленные территории в городе Нижние Серги Свердловской области, РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:42
2020-07-22T10:49
евгений зиничев
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574698870_0:44:1203:720_1400x0_80_0_0_15853c5291c9d82b3fbbc9de1127a86e.jpg
https://ria.ru/20200721/1574663947.html
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574698870_0:44:1203:720_1400x0_80_0_0_15853c5291c9d82b3fbbc9de1127a86e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574698870_160:0:1120:720_1400x0_80_0_0_2a178d1aa6c316c89dd116b8bf11b964.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574698870_280:0:1000:720_1400x0_80_0_0_aaa2ea2f9e074d4a5aa7f61b4baf1871.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений зиничев, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
Глава МЧС
России Евгений Зиничев
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
облетели подтопленные территории в городе Нижние Серги Свердловской области
, где после паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Двадцать второго июля в рамках рабочего визита в Свердловскую область глава чрезвычайного ведомства Евгений Зиничев совместно с губернатором региона Евгением Куйвашевым совершили облет подтопленных территорий в Нижних Сергах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после облета министр пообщался с пострадавшим населением и спасателями. По словам местных жителей, такой ситуации на реке Заставка ранее не было. Для размещения пострадавших от паводка подготовлены три пункта временного размещения, в каждом из которых созданы необходимые условия для жизнеобеспечения. На сегодняшний день только в одном ПВР размещены девять человек – остальные решили остаться у родственников.
"В Нижних Сергах Евгений Зиничев проверил ход аварийно-восстановительных работ, которые активно ведутся в регионе. Спасателям помогают местные жители и волонтеры. В регионе их порядка 3,5 тысяч. Добровольцы разносят воду, помогают местному населению приводить в порядок приусадебные участки и надворные постройки, расчищают дороги. Совместными усилиями на сегодняшний день удалось убрать основную часть разрушений и заторов на реке Заставка", - отмечает ведомство.
По данным МЧС, к утру среды откачана вода из подвалов 14 частных жилых домов, 10 придомовых территорий, общий объем - 1300 кубометров, спасатели продолжают работу. Сотрудниками администрации Нижнесергинского района организована адресная помощь населению по доставке бутилированной воды и продуктовых наборов. Для оказания психологической помощи жителям в зоне ЧС работают психологи МЧС. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены 436 человек и 68 единиц техники.