Мишустин заявил, что дистанционную работу надо ввести в правовое поле

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, уточнить права и обязанности как работников, так и работодателей
"Сейчас нам нужно как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, будь она временной или постоянной. Предстоит также уточнить права и обязанности как работников, так и работодателей", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Он также отметил, что правительство поддерживает законопроект депутатов и сенаторов о корректировке норм Трудового кодекса. "Считаю эту инициативу своевременной. Правительство поддерживает этот законопроект. Рассчитываем, что такие изменения простимулируют создание новых рабочих мест и гибких форм занятости", - добавил премьер.
Он отметил, что на портале "Работа в России" со следующего года появится сервис, который поможет будущим выпускникам найти место для стажировки и трудоустройства. "Также можно получить дополнительное профессиональное образование на базе Worldskills Россия. Это будет доступно не только выпускникам, но и уже работающим гражданам", - сказал премьер.
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