Мишустин заявил, что дистанционную работу надо ввести в правовое поле

Он также отметил, что правительство поддерживает законопроект депутатов и сенаторов о корректировке норм Трудового кодекса. "Считаю эту инициативу своевременной. Правительство поддерживает этот законопроект. Рассчитываем, что такие изменения простимулируют создание новых рабочих мест и гибких форм занятости", - добавил премьер.

Он отметил, что на портале "Работа в России" со следующего года появится сервис, который поможет будущим выпускникам найти место для стажировки и трудоустройства. "Также можно получить дополнительное профессиональное образование на базе Worldskills Россия. Это будет доступно не только выпускникам, но и уже работающим гражданам", - сказал премьер.