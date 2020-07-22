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Мишустин заявил, что дистанционную работу надо ввести в правовое поле
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, уточнить права... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:42
отчет михаила мишустина о работе правительства
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353
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Мишустин заявил, что дистанционную работу надо ввести в правовое поле

10:42 22.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, уточнить права и обязанности как работников, так и работодателей
"Сейчас нам нужно как можно скорее ввести в правовое поле все форматы работы в дистанционном режиме, будь она временной или постоянной. Предстоит также уточнить права и обязанности как работников, так и работодателей", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
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Он также отметил, что правительство поддерживает законопроект депутатов и сенаторов о корректировке норм Трудового кодекса. "Считаю эту инициативу своевременной. Правительство поддерживает этот законопроект. Рассчитываем, что такие изменения простимулируют создание новых рабочих мест и гибких форм занятости", - добавил премьер.
Он отметил, что на портале "Работа в России" со следующего года появится сервис, который поможет будущим выпускникам найти место для стажировки и трудоустройства. "Также можно получить дополнительное профессиональное образование на базе Worldskills Россия. Это будет доступно не только выпускникам, но и уже работающим гражданам", - сказал премьер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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