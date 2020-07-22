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Мишустин рассказал о будущей единой регистратуре поликлиник
Создаваемая Единая база медицинских документов, изображений и результатов исследований упростит принятие врачебных решений и поиск оптимальной схемы лечения,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:58
отчет михаила мишустина о работе правительства
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
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отчет михаила мишустина о работе правительства, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф

Мишустин рассказал о будущей единой регистратуре поликлиник

10:40 22.07.2020 (обновлено: 10:58 22.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Создаваемая Единая база медицинских документов, изображений и результатов исследований упростит принятие врачебных решений и поиск оптимальной схемы лечения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы готовимся также и к модернизации всей системы лекарственного обеспечения. Со следующего года заработает Единый регистр – фактически всероссийская база данных граждан, которые имеют право на льготные лекарства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Он добавил, что электронное взаимодействие уже развивают больницы и поликлиники. "Это удобно и для сотрудников, и для пациентов. Единая база медицинских документов, изображений и результатов исследований МРТ, которая сейчас создается, упростит принятие врачебных решений и поиск максимально оптимальной схемы лечения", - сказал премьер.
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
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