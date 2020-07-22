https://ria.ru/20200722/1574698050.html
Мишустин рассказал о будущей единой регистратуре поликлиник
Создаваемая Единая база медицинских документов, изображений и результатов исследований упростит принятие врачебных решений и поиск оптимальной схемы лечения,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:40
2020-07-22T10:58
отчет михаила мишустина о работе правительства
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
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https://ria.ru/20200722/1574695365.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф