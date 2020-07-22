Мишустин заявил о необходимости повысить устойчивость экономики

"Мы приняли целую систему мер, которые были востребованы в критический момент и работали на перспективу, действовали на основе четкой стратегии, которая сегодня стала базой для общенационального плана действий. В него вошли как антикризисные меры, которые будут еще действовать во втором полугодии 2020 и в 2021 году, так и новые шаги, которые должны обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения", - продолжил он.