Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574698015.html
Мишустин заявил о необходимости повысить устойчивость экономики
России необходимо повысить устойчивость экономики и системы здравоохранения к возможным будущим рискам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:40
коронавирус в россии
михаил мишустин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://ria.ru/20200722/1574697898.html
https://ria.ru/20200722/1574697854.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_59:0:2790:2048_1400x0_80_0_0_c6a5bfe90aa292287549fd094b0d8d31.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_400:0:2448:2048_1400x0_80_0_0_e62d2f37d5f26fd90ed9b28bc9ad5522.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин заявил о необходимости повысить устойчивость экономики

10:40 22.07.2020
136
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. России необходимо повысить устойчивость экономики и системы здравоохранения к возможным будущим рискам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
"Надо усилить устойчивость экономики и системы здравоохранения к рискам, которые могут возникнуть в будущем", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Вчера, 10:39Распространение нового коронавируса
Кризис из-за пандемии затронул всех, заявил Мишустин
"Мы приняли целую систему мер, которые были востребованы в критический момент и работали на перспективу, действовали на основе четкой стратегии, которая сегодня стала базой для общенационального плана действий. В него вошли как антикризисные меры, которые будут еще действовать во втором полугодии 2020 и в 2021 году, так и новые шаги, которые должны обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения", - продолжил он.
По словам премьера, правительство понимало, что для достижения национальных целей развития необходимо быстро преодолеть спад и вернуться к росту – как экономики, так и доходов граждан.
"Для этого необходимо широко использовать передовые технологии, новые возможности рынка труда и образования, быстрое и качественное строительство жилья, поддержку экспорта и активное импортозамещение", - заключил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 10:38Распространение нового коронавируса
Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей
441021
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о будущей единой регистратуре поликлиник
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Кризис из-за пандемии затронул всех, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин заявил, что дистанционную работу надо ввести в правовое поле
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о льготных кредитах системообразующим предприятиям
Глава МЧС России Евгений Зиничев в городе Нижние Серги Свердловской области
Глава МЧС и губернатор Свердловской области облетели зону паводков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Мишустин рассказал о поддержке индивидуальных предпринимателей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал увеличить набор в вузы на IT-специальности
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство планирует обновить отраслевые планы импортозамещения
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин оценил влияние смягчения бюджетной политики
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство видит большой потенциал в транспортной отрасли
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Требования к институтам развития в России пересмотрят, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил транспортную стратегию России до 2035 года
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму
Мишустин призвал связать все регионы России транспортными артериями
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Медпром справился с задачами по борьбе с коронавирусом, заявил Мишустин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
Лента новостейМолния