https://ria.ru/20200722/1574698015.html
Мишустин заявил о необходимости повысить устойчивость экономики
России необходимо повысить устойчивость экономики и системы здравоохранения к возможным будущим рискам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:40
2020-07-22T10:40
коронавирус в россии
михаил мишустин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://ria.ru/20200722/1574697898.html
https://ria.ru/20200722/1574697854.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_0:0:2870:1615_1400x0_80_0_0_cdef9b1c8cf53c3184a8c749ea6cec3a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_59:0:2790:2048_1400x0_80_0_0_c6a5bfe90aa292287549fd094b0d8d31.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574586557_400:0:2448:2048_1400x0_80_0_0_e62d2f37d5f26fd90ed9b28bc9ad5522.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, михаил мишустин, госдума рф, экономика
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости.
России необходимо повысить устойчивость экономики и системы здравоохранения к возможным будущим рискам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, выступая с отчетом в Госдуме
.
"Надо усилить устойчивость экономики и системы здравоохранения к рискам, которые могут возникнуть в будущем", - сказал Мишустин.
"Мы приняли целую систему мер, которые были востребованы в критический момент и работали на перспективу, действовали на основе четкой стратегии, которая сегодня стала базой для общенационального плана действий. В него вошли как антикризисные меры, которые будут еще действовать во втором полугодии 2020 и в 2021 году, так и новые шаги, которые должны обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения", - продолжил он.
По словам премьера, правительство понимало, что для достижения национальных целей развития необходимо быстро преодолеть спад и вернуться к росту – как экономики, так и доходов граждан.
"Для этого необходимо широко использовать передовые технологии, новые возможности рынка труда и образования, быстрое и качественное строительство жилья, поддержку экспорта и активное импортозамещение", - заключил Мишустин.