Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Несмотря на глобальные вызовы, борьба с бедностью по-прежнему остается первостепенной задачей для правительства РФ, при этом меры, принятые для поддержки граждан во время пандемии, можно считать беспрецедентными – порядка 600 миллиардов рублей было выделено на различные формы поддержки семей с детьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Хотя глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у президента и у нас", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
Он добавил, что меры, которые были приняты для поддержки граждан и экономики по время пандемии, можно считать беспрецедентными - и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей. При этом правительство сделало все, чтобы прямая финансовая помощь быстрее доходила до конкретных адресатов.
"Всего различные формы поддержки на сумму около шестисот миллиардов людей получили семьи, в которых воспитываются более двадцати шести с половиной миллионов детишек", - добавил Мишустин.
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