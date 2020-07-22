Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей

Он добавил, что меры, которые были приняты для поддержки граждан и экономики по время пандемии, можно считать беспрецедентными - и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей. При этом правительство сделало все, чтобы прямая финансовая помощь быстрее доходила до конкретных адресатов.