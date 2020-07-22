Мишустин рассказал о льготных кредитах системообразующим предприятиям

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Системо­образующие предприятия во время пандемии коронавируса получили по программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств около 139 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Системо­образующие предприятия во время пандемии коронавируса получили по программе льготного кредитования на пополнение оборотных средств около 139 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, Мишустин отметил, что во время пандемии коронавируса особого внимания требовали системо­образующие предприятия. Премьер указал, что они в нашей стране крупнейшие работодатели для более чем 6 миллионов человек, а их деятельность оказывает влияние на четверть экономики России.

"Поэтому мы постоянно мониторили финансовое состояние этих предприятий. Конечно, предусмотрели для них целый набор мер поддержки, и прежде всего - программу льготного кредитования на пополнение оборотных средств. По ней уже получено около 139 (138,5) миллиардов рублей", - сказал Мишустин.

При этом он подчеркнул, что все инициативы были направлены на то, чтобы максимально сократить издержки бизнеса и не допустить ухудшения финансового состояния. "Для этого мы ввели мораторий на проведение практически всех проверок предпринимателей. Впервые он был распространен на средние компании и некоммерческие организации. Необходимые проверки переходят сегодня в дистанционный формат. И мы исходим из того, что такая практика сохранится", - сказал Мишустин.

Также он напомнил, что был реализован принцип "лицензия автоматом". "Период действия более 70 видов различных разрешительных документов был автоматически продлен. Благодаря двум законопроектам, которые сейчас в Государственной думе, - об обяза­тельных требованиях и о государственном и муниципальном контроле - будет создана база для выстраивания контрольно-надзорной деятельности на риск-ориентированном подходе. На принципах приоритета профилактической работы. При этом мы избавляем бизнес от серьезных расходов на адаптацию к новым требованиям", - сказал премьер.

Он добавил, что это лишь несколько примеров. "За последние месяцы мы сняли и ряд других ограничений для бизнеса. И всё работает", - отметил Мишустин.