Мишустин рассказал о поддержке индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти РФ оказали поддержку 13 тысячам индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта, заявил премьер-министр Власти РФ оказали поддержку 13 тысячам индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

"Все меры поддержки безработных правительство распространило и на более чем 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта. Всем им назначено максимальное пособие в размере одного МРОТ", - сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме

При этом он отметил, что что все службы занятости в это непростое время работали в онлайн-режиме.

Также Мишустин отметил, что восстановление рынка труда невозможно без развития экономики. "И мы хорошо понимали это, когда принимали решение о том, кого надо поддерживать в период действия жестких ограничений. Требовалось максимально снизить издержки бизнеса. Помочь предпринимателям сохранить свое дело и не потерять деловых партнеров", - сказал премьер.

Он также отметил, что сразу были приняты экстренные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей. "Таких, как авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание. По мере расширения кризисных явлений - также обратили особое внимание на розничную торговлю непродовольственными товарами, сферу культуры и средства массовой информации", - напомнил премьер.

Он указал, что в первую очередь это касалось малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. "Потому что у них запас прочности гораздо меньше, чем у крупных компаний, предприятий. Им сложнее поддерживать свою деятельность. Тем более - платить заработную плату сотрудникам в условиях введенных ограничений и вынужденного простоя. Было очень важно дать таким предпринимателям возможность пережить самое тяжелое время. И потом - перезапустить бизнес", - сказал Мишустин.

Мишустин напомнил, что президент во время пандемии коронавируса одобрил ряд неотложных мер, в частности, малому и среднему бизнесу предоставили отсрочку по обязательным платежам, для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в два раза - с 30 до 15% уменьшены страховые взносы с заработных плат, которые превышали один МРОТ.

"Это постоянно действующая мера, которая не просто помогла такому бизнесу пережить сложный период, но и дала возможность успешно развиваться дальше. Третье: за второй квартал и вовсе списали налоги и страховые взносы. Такую поддержку получили свыше полутора миллионов малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей", - сказал Мишустин.