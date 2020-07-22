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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста выявленных случаев COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, наименьший темп прироста зарегистрирован в Подмосковье (0,2%),... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), новгородская область, забайкальский край, экономика

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:36 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста выявленных случаев COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах, наименьший темп прироста зарегистрирован в Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Московская область - 0,2%, 3. Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Калининградская область, г. Севастополь - 0,3%, 4. Калужская область, Новгородская область, Брянская область, Еврейская автономная область - 0,4%, 5. Орловская область, Смоленская область, Псковская область, Тульская область, Рязанская область, Забайкальский край, Костромская область, Республика Дагестан - 0,5%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Новгородская областьЗабайкальский крайЭкономика
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