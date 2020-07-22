В Москве зафиксировали 638 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 638, Свердловской области — 234, Ханты-Мансийском административном округе - 221, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва - 638, 2. Свердловская область - 234, 3. Ханты-Мансийский АО - 221", - говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Калининградской области - семь, Еврейской автономной области - два, Севастополе - один.