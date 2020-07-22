Мишустин оценил влияние смягчения бюджетной политики

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Запуск программ поддержки людей и экономики потребовал существенного смягчения бюджетной политики, при снижении доходов расходы не сокращали, благодаря чему удалось смягчить последствия распространения коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы запустить все программы поддержки людей и экономики, мы пошли на существенное смягчение бюджетной политики. При снижении доходов расходы не сокращали. Напротив – они даже выросли. Благодаря этому удалось смягчить последствия распространения коронавирусной инфекции в стране", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.