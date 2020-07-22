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Мишустин оценил влияние смягчения бюджетной политики
Запуск программ поддержки людей и экономики потребовал существенного смягчения бюджетной политики, при снижении доходов расходы не сокращали, благодаря чему... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:33
отчет михаила мишустина о работе правительства
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
госдума рф
воз
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, госдума рф, воз, экономика

Мишустин оценил влияние смягчения бюджетной политики

10:33 22.07.2020
81
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Запуск программ поддержки людей и экономики потребовал существенного смягчения бюджетной политики, при снижении доходов расходы не сокращали, благодаря чему удалось смягчить последствия распространения коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы запустить все программы поддержки людей и экономики, мы пошли на существенное смягчение бюджетной политики. При снижении доходов расходы не сокращали. Напротив – они даже выросли. Благодаря этому удалось смягчить последствия распространения коронавирусной инфекции в стране", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительстваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинГосдума РФВОЗЭкономика
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