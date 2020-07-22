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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574697125.html
В России за сутки 9669 человек выздоровели от коронавируса
За сутки в РФ 9 669 человек выписаны после COVID-19, за все время - 572 053, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:32
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России за сутки 9669 человек выздоровели от коронавируса

10:32 22.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. За сутки в РФ 9 669 человек выписаны после COVID-19, за все время - 572 053, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 669 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России 572 053 человека", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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