Промпроизводство в Москве выросло на 3,6% в I полугодии

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы за январь-июнь 2020 года вырос на 3,6% к аналогичному показателю прошлого года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Московские компании смогли адаптироваться к изменениям и перестроить свою логистику, учитывая состояние границ и работу заводов в других городах и странах. Кроме того, наличие высокотехнологичных производственных мощностей и квалифицированных кадров позволили столичным предприятиям несмотря на период временных ограничений в первом полугодии показать рост производства. Так, с января по июнь объем производства обрабатывающей промышленности Москвы вырос на 3,6% в сравнении аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова

Вице-мэр также отметил, что заметнее всего выросло производство одежды - на 7,9%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 54,7%, химических веществ и химических продуктов - более чем в три раза и производство машин и оборудования – более чем вдвое.

"Эти отрасли не только нарастили производство, но и вышли на новые рынки с новой продукцией, в том числе для борьбы с последствиями пандемии", - уточнил Ефимов.

По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, обрабатывающая промышленность после периода временных ограничений начала активно восстанавливаться в июне.