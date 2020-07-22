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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200722/1574697092.html
Промпроизводство в Москве выросло на 3,6% в I полугодии
Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы за январь-июнь 2020 года вырос на 3,6% к аналогичному показателю прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:32
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

Промпроизводство в Москве выросло на 3,6% в I полугодии

10:32 22.07.2020
20
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы за январь-июнь 2020 года вырос на 3,6% к аналогичному показателю прошлого года, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Московские компании смогли адаптироваться к изменениям и перестроить свою логистику, учитывая состояние границ и работу заводов в других городах и странах. Кроме того, наличие высокотехнологичных производственных мощностей и квалифицированных кадров позволили столичным предприятиям несмотря на период временных ограничений в первом полугодии показать рост производства. Так, с января по июнь объем производства обрабатывающей промышленности Москвы вырос на 3,6% в сравнении аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Вице-мэр также отметил, что заметнее всего выросло производство одежды - на 7,9%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 54,7%, химических веществ и химических продуктов - более чем в три раза и производство машин и оборудования – более чем вдвое.
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"Эти отрасли не только нарастили производство, но и вышли на новые рынки с новой продукцией, в том числе для борьбы с последствиями пандемии", - уточнил Ефимов.
По словам руководителя ДИПП Александра Прохорова, обрабатывающая промышленность после периода временных ограничений начала активно восстанавливаться в июне.
"По сравнению с маем, в июне объем производства всех отраслей обрабатывающей промышленности Москвы вырос в целом на 2,5%. Отдельные сферы показали существенный рост, в их числе производство напитков – более чем на 47%, автотранспортных средств - на 32,3%, прочих транспортных средств и оборудования - на 42,4%", - сообщил глава департамента, которого цитирует пресс-служба.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
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