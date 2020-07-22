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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574697056.html
В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом
В 83 российских регионах зарегистрировали 5862 случая COVID-19, скончались 165 человек, выписались 9669, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:36
воз
москва
бразилия
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Судя по вашему пожеланию, вы считаете, что маску носят, как шапочку. Боюсь расстроить, но это не так.
20
Далее следуют - коронобесие, клавиатуру заклинило на цифре 5 и смертность растёт в геометрической прогрессии, а они бесполезные цифры публикуют.
19
13
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бразилия
испания
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_360:406:2857:1811_1400x0_80_0_0_d88c6714d0dd6a649307c02d6dfadf63.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
воз, москва, бразилия, испания, коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом

10:32 22.07.2020 (обновлено: 11:36 22.07.2020)
19370
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В 83 российских регионах зарегистрировали 5862 случая COVID-19, скончались 165 человек, выписались 9669, рассказали в оперативном штабе.
Больше всего новых пациентов в Москве (638), Свердловской области (234) и Югре (221). У четверти инфицированных болезнь протекает бессимптомно.
Накануне сообщалось о 5842 новых случаях и 153 жертвах. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 789 190 заражений, 572 053 человека уже поправились, 12 745 умерли.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается свыше 14,5 миллиона больных COVID-19, около 607 тысяч погибли. Максимальное число больных, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — в Соединенных Штатах, Бразилии и Индии. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран, Пакистан, Испания и Саудовская Аравия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаВОЗМоскваБразилияИспанияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Судя по вашему пожеланию, вы считаете, что маску носят, как шапочку. Боюсь расстроить, но это не так.
22 июля, 10:50
Александр Травкин
970013
Далее следуют - коронобесие, клавиатуру заклинило на цифре 5 и смертность растёт в геометрической прогрессии, а они бесполезные цифры публикуют.
22 июля, 10:36
Александр Травкин
810019
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