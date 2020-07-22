Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574696929.html
Мишустин рассказал о поддержке самозанятых во время пандемии
На поддержку самозанятых в условиях пандемии коронавируса было направлено более полутора миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T10:39
отчет михаила мишустина о работе правительства
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мишустин
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329848_0:0:3020:1699_1400x0_80_0_0_2c4988a62b2a94b6380862d45ea6f108.jpg
https://ria.ru/20200709/1574132050.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329848_0:0:3020:1699_1400x0_80_0_0_2c4988a62b2a94b6380862d45ea6f108.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329848_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_22695eaae9642f9a5d423308540959a4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329848_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_ae42443ec97799af68e57d666191aa25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отчет михаила мишустина о работе правительства, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, госдума рф, экономика

Мишустин рассказал о поддержке самозанятых во время пандемии

10:30 22.07.2020 (обновлено: 10:39 22.07.2020)
205
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На поддержку самозанятых в условиях пандемии коронавируса было направлено более полутора миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Всем самозанятым был предоставлен дополнительный налоговый капитал. И они получили обратно уплаченный ими налог за прошлый год. Всего на эти цели было направлено более полутора (1,6) миллиардов рублей", - сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.
Он добавил, что малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей был поддержан с помощью президентских грантов, а тем, чьи доходы снизились более чем на треть, банки предоставили отсрочки по кредитам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
9 июля, 18:30
Путин поручил предусмотреть получение статуса самозанятого с 16 лет
100015
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаОтчет Михаила Мишустина о работе правительстваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин рассказал о разработках в области вакцин от COVID-19
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Депутаты Мосгордумы попросят Собянина поддержать деятелей культуры
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Мишустин рассказал о востребованности оборудования для борьбы с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Мишустин оценил влияние смягчения бюджетной политики
Врач скорой помощи
В России за сутки 9669 человек выздоровели от коронавируса
Коронавирус сильно изменил рынок труда – Мишустин о росте числа безработных
Мишустин рассказал о росте числа зарегистрированных безработных
Репродукция картины Валентина Серова Портрет Императора Николая II
Историк: вопрос о том, кто дал санкцию на убийство Романовых, не решен
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Пациенты рассказали о влиянии COVID-19 на внешность
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о переподготовке врачей для работы с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Пандемия продемонстрировала сплоченность общества, заявил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Мишустин рассказал о поддержке индивидуальных предпринимателей
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил работу российского здравоохранения во время пандемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Кризис из-за пандемии затронул всех, заявил Мишустин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
Лента новостейМолния