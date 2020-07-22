Мишустин рассказал о разработках в области вакцин от COVID-19

В понедельник Минобороны РФ сообщило, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершены, выписаны все добровольцы, имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Накануне ведомство заявило, что первая российская вакцина от COVID-19 готова.