Мишустин рассказал о востребованности оборудования для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Инфраструктура, построенная для борьбы с COVID-19, а также закупленное для этого оборудование будут использоваться и в дальнейшем, для помощи пациентам с другими заболеваниями, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Всю инфраструктуру, построенную для борьбы с коронавирусной инфекцией, закупленное оборудование в дальнейшем будем использовать для помощи пациентам с другими заболеваниями", - сказал Мишустин в ходе отчета о деятельности кабмина в Госдуме.
Он также пообещал, что правительство займется и развитием санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.